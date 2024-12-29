　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」　消防員立馬現場接生

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名27歲孕婦清晨6點破羊水，消防員緊急到場後，發現嬰兒已經「等不及」露出胎頭，改在現場協助接生。（圖／Facebook／臺中市政府消防局第一救災救護大隊潭子分隊）

記者許權毅／台中報導

台中市消防局潭子分隊27日清晨接獲一起孕婦急產救護，到場時，發現27歲孕婦羊水已破，2名消防員趕緊將孕婦搬運至1樓，準備送醫，不料孕婦突然大喊「出來了！」小寶寶的頭已經露出，只好緊急在家門口接生，由消防員化身「產婆」，順利產出。

潭子分隊陳泓璋、曾致維在當日6時許接獲孕婦丈夫報案，到場後對孕婦進行先檢查，發現羊水已破，情況緊急，趕緊利用搬運椅將孕婦搬運至一樓，過程中孕婦連喊2次「出來了！」消防員趕緊改為鋪設助產墊、備好生產包，並且調整孕婦生產姿勢，隨即幫助接生。

▲▼ 。（圖／Facebook／臺中市政府消防局第一救災救護大隊潭子分隊）

▲潭子分隊陳泓璋、曾致維都表示，是第一次處理類似案件。（圖／Facebook／臺中市政府消防局第一救災救護大隊潭子分隊）

陳員、曾員不斷鼓勵孕婦調整呼吸，同時監測生命徵象，過程中嬰兒胎頭已經順利露出，經孕婦幾次出力後，小嬰兒順利產出，經評估，哭聲宏亮、肌張力良好、血液循環皆正常後，隨即將母子護送至中國附醫就醫。

陳員、曾員都說，這次是第一次親自協助接生，心情仍不免緊張，還好受過專業訓練能臨危不亂協助孕婦生產，能親自迎接新生命的到來，既興奮又開心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓重大空難！　濟州航空道歉了
墜毀爆炸！濟州航空客機只剩15公尺機尾　代理總統抵空難現場
柯文哲等4人下午開更裁庭　可能羈押或加保、戴電子腳鐐
濟州航空墜機179死！MBC演藝大賞取消紅毯　3大台恐全面停
快訊／乘客全數罹難！　救援任務轉為「遺體搜索」
快訊／建中收恐嚇信！揚言以行動傷害在校生　校方明後天警戒
快訊／濟州航空墜毀　賴清德發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市文山一分局所長酒後掌摑警員　遭記2小過拔官

屏東鹽埔養鴨場大火！濃煙竄天燒毀5車　22勇消急灌救

柯文哲等4人下午開更裁庭　可能羈押或加保、戴電子腳鐐

快訊／台中居酒屋瓦斯氣爆！玻璃、大門炸飛畫面曝　老闆輕度灼燒

寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」　消防員立馬現場接生

台中小貨車衝落10米深山谷　駕駛被救起奇蹟無傷僅頭暈

敢打我女兒！小黃運將糾眾圍毆女婿逼下跪洗門風　警逮4人

快訊／柯文哲4人交保撤銷！　台北地院下午3點重開羈押庭

桃園八德工安意外！混凝土牆疑未乾　倒塌壓死越籍男工人

馬國男平安夜遊台中　吃牛肉麵突倒下昏迷！消防雙軌救護搶回一命

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

【超級貴冰】去 #杜拜 買冰！一算匯率要快700台幣傻眼

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

快訊／北市文山一分局所長酒後掌摑警員　遭記2小過拔官

屏東鹽埔養鴨場大火！濃煙竄天燒毀5車　22勇消急灌救

柯文哲等4人下午開更裁庭　可能羈押或加保、戴電子腳鐐

快訊／台中居酒屋瓦斯氣爆！玻璃、大門炸飛畫面曝　老闆輕度灼燒

寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」　消防員立馬現場接生

台中小貨車衝落10米深山谷　駕駛被救起奇蹟無傷僅頭暈

敢打我女兒！小黃運將糾眾圍毆女婿逼下跪洗門風　警逮4人

快訊／柯文哲4人交保撤銷！　台北地院下午3點重開羈押庭

桃園八德工安意外！混凝土牆疑未乾　倒塌壓死越籍男工人

馬國男平安夜遊台中　吃牛肉麵突倒下昏迷！消防雙軌救護搶回一命

陸公布2025年關稅調整方案　ECFA繼續實施

高院疑柯文哲恐逃亡　張啓楷：全台都認識他「怎麼可能跑？」

快訊／北市文山一分局所長酒後掌摑警員　遭記2小過拔官

吃麥當勞曬照片惹眾怒　建中校長引《禮記》：里有殯，不巷歌

快訊／南韓重大空難！　濟州航空道歉了

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

女星嫌太累「拍戲第一天突罷工」！　阿Ken一聽驚呼：我認識

屏東鹽埔養鴨場大火！濃煙竄天燒毀5車　22勇消急灌救

柯文哲等4人下午開更裁庭　可能羈押或加保、戴電子腳鐐

《我推的孩子》真人電影票房不佳僅排第七名　專家點關鍵原因　

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

社會熱門新聞

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

應曉薇「另有外國護照」　高院撤銷她交保關鍵

全聯倉儲惡火僅他倖存　哭喊：為何只留我

麥當勞風波「中一中學生辱罵挨告」　嗆台派女神8字慘了

高雄街頭警匪追逐！毒蟲拒檢逃逸連撞4車

即／台中居酒屋瓦斯氣爆　老闆輕度灼燒

柯文哲4人交保被撤銷發回　北院最快下午開庭

快訊／柯文哲4人交保撤銷！北院下午3點重開羈押庭

男遭女同事告性騷　意外爆小三復仇記

當過她高中老師　人夫重逢學生4度車震

監獄禁忌大公開　觸犯下場慘

物流老闆險遭騙　警及時攔130萬

包工父子告別式　前妻悲傷難敲棺

更多熱門

相關新聞

即／台中居酒屋瓦斯氣爆　老闆輕度灼燒

即／台中居酒屋瓦斯氣爆　老闆輕度灼燒

台中市北屯區大連路一間居酒屋，今（29）日11時49分傳出瓦斯氣爆，現場有玻璃被炸飛掉滿地，瓦斯桶上焦黑，消防局派出27人到場，當時餐廳尚未開始營業，只有日本籍老闆跟少數員工在內，老闆輕度灼燒、嗆傷，詳細原因仍待調查釐清。

台中小貨車衝落10米深山谷　駕駛奇蹟無傷

台中小貨車衝落10米深山谷　駕駛奇蹟無傷

馬國男吃牛肉麵突倒下命危　消防救回一命

馬國男吃牛肉麵突倒下命危　消防救回一命

台中超暖公車司機！　聖誕節給乘客「甜蜜驚喜」千人讚爆

台中超暖公車司機！　聖誕節給乘客「甜蜜驚喜」千人讚爆

全聯倉儲惡火僅他倖存　哭喊：為何只留我

全聯倉儲惡火僅他倖存　哭喊：為何只留我

關鍵字：

台中孕婦急產羊水嬰兒寶寶消防員救護員

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓客機墜毀　181人生死不明

快訊／韓消防：除獲救2人　其餘179人恐全罹難

快訊／柯文哲交保北檢抗告　高院裁定結果曝

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

即／濟州航空客機墜毀「乘客國籍」曝光！

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

即／韓181人客機機腹著陸「墜毀瞬間」曝！

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

快訊／柯文哲交保北檢抗告成功！高院撤銷原裁定理由曝

濟州航空墜毀62死　空服員獲救最新談話曝

即／濟州航空失事客機「昨天才剛飛桃園」！

張惠妹才唱6首歌突喊「我累了」

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

法鬥見門沒關好偷跑出去...奴才抓到後打屁屁伺候

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面