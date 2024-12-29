寶寶等不及！孕婦在家門口急喊「出來了」　消防員立馬現場接生

▲台中一名27歲孕婦清晨6點破羊水，消防員緊急到場後，發現嬰兒已經「等不及」露出胎頭，改在現場協助接生。（圖／Facebook／臺中市政府消防局第一救災救護大隊潭子分隊）

記者許權毅／台中報導

台中市消防局潭子分隊27日清晨接獲一起孕婦急產救護，到場時，發現27歲孕婦羊水已破，2名消防員趕緊將孕婦搬運至1樓，準備送醫，不料孕婦突然大喊「出來了！」小寶寶的頭已經露出，只好緊急在家門口接生，由消防員化身「產婆」，順利產出。

潭子分隊陳泓璋、曾致維在當日6時許接獲孕婦丈夫報案，到場後對孕婦進行先檢查，發現羊水已破，情況緊急，趕緊利用搬運椅將孕婦搬運至一樓，過程中孕婦連喊2次「出來了！」消防員趕緊改為鋪設助產墊、備好生產包，並且調整孕婦生產姿勢，隨即幫助接生。

▲潭子分隊陳泓璋、曾致維都表示，是第一次處理類似案件。（圖／Facebook／臺中市政府消防局第一救災救護大隊潭子分隊）



陳員、曾員不斷鼓勵孕婦調整呼吸，同時監測生命徵象，過程中嬰兒胎頭已經順利露出，經孕婦幾次出力後，小嬰兒順利產出，經評估，哭聲宏亮、肌張力良好、血液循環皆正常後，隨即將母子護送至中國附醫就醫。

陳員、曾員都說，這次是第一次親自協助接生，心情仍不免緊張，還好受過專業訓練能臨危不亂協助孕婦生產，能親自迎接新生命的到來，既興奮又開心。