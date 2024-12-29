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台中跨年晚會交通規劃一次看！捷運延長到半夜2點、封鎖路段公布

▲▼ 。（圖／第六警分局提供）

▲台中市警局今天公布跨年交通規劃。（圖／第六警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

後天就要跨年，台中市跨年晚會今年同樣在水湳中央公園盛大舉行，台中市警局今天（29日）公布當天交通規劃，包括封鎖路段及免費接駁班車，捷運也於當晚延長營運，發車至隔天凌晨2時，提供民眾交通使用。

台中市警局第六警分局指出，「蛇現幸福─2025台中最強跨年夜」將於12月31日晚間6時在水湳中央公園舉行，當天交通疏導部分，進行3階段管制工作：

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一、「第一階段」7時至12時止：

針對凱旋路(經貿七路至大鵬路)、凱旋二街、凱旋三街、凱旋五街、凱旋六街、凱旋七路(凱旋八街至凱旋東街)、凱旋東街之煙火管制區，通知區域內車輛儘速駛離，加強淨化，並嚴格禁止人、車進入。

二、「第二階段」11時至114年1月1日3時止：

東起中科路、西至凱旋路、南至大鵬路、北至黎明路間區域，以及西安街、西安街277巷4弄、文華路138巷，僅開放持有通行證車輛、接駁車、復康巴士及緊急救護車通行，其餘車輛禁止進入。

三、「第三階段」：

1月1日2時起至秩序恢復：逐一撤收相關交維阻材解除相關維安、交通管制措施，再次巡察是否有可疑人士逗留或聚集滋擾社會秩序等情事，以優勢警力迅速驅離及排除。

交通運輸方面，本次活動規劃水湳線、市府線及松竹線等3條免費接駁公車，分別於會場內、捷運站及台鐵松竹車站發車接駁，前往會場首班車自下午5時30分發車(最晚於晚間11時發車)、離開會場時間則自晚間8時至凌晨1時30分，每10至15分鐘一班或坐滿即開車。

台中捷運延長營運至1月1日凌晨2點，搭乘捷運民眾，可於「市政府站」及「松竹站」出站後分別轉乘市府線、松竹線免費接駁公車；若是在「文華高中站」或「文心櫻花站」出站，可依循導引指標利用甘肅路「行人通廊」步入會場，時間約20-25分鐘，十分便利。

▲▼ 。（圖／第六警分局提供）

▲捷運搭乘指引。（圖／第六警分局提供）

自行開車的民眾，可於出發前手機下載「台中交通網」免費App了解周邊停車場剩餘車位；在活動結束離開會場時，若欲行駛國道1號臺中交流道及大雅交流道，建議可改道行駛國道1號南屯交流道及利用台74快速道路線銜接國道1號、國道4號。

▲▼ 。（圖／第六警分局提供）

第六警分局長陳松寅表示，本分局挹注充足警力、義交投入維安工作，呼籲市民多利用大眾運輸、遵守交通疏導管制措施，並請注意隨身財物避免遭受扒竊、保護孩童以防走失及勿相互推擠防止踩踏意外；本活動會場周邊禁止私人施放爆竹、煙火等易燃物品，及未經申准禁止飛行空拍（無人）機；本分局於會場內也設有「機動派出所-警察服務站」即時為民服務，竭誠歡迎大家一起來共襄盛舉，新的一年大家都能「蛇現幸福」！

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