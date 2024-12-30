179人罹難「幾乎無全屍」！28人指紋難辨識　家屬苦等遺體

▲ 飛機撞上跑道末端水泥裝置，瞬間爆炸引起大火。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216航班29日在務安國際機場失事，機上181人僅2名空服員生還，其餘179人全數罹難，其中仍有28人因屍體毀損嚴重或未成年等因素，無法鑑定指紋，恐怕得花更長時間才能確認所有罹難者身分。

根據《紐西斯通訊社》，全羅南道警察廳搜查部長羅元伍（音譯）30日凌晨於務安機場2樓候機室召開記者會說明，已採集179名罹難者中151人的指紋，然而「其餘28人無法進行指紋鑑定」，有些是因屍體毀損嚴重無法採集，有些則是因未成年者尚未登記指紋，因此欲確認所有死者身分恐怕需要耗時更久。

警方與國立科學調查研究院（簡稱國科搜）正討論加派驗屍官前往現場等迅速將遺體交還家屬的方案，並在現場投入3台可在約2小時內完成DNA鑑定的「DNA快速檢測器」。

《韓國日報》報導，中央災難安全對策本部30日說明，截至當地上午8時，179名罹難者已全數尋獲，其中165具遺體暫時安置於臨時停屍間，正進行驗屍程序，其餘14人也將陸續送往停屍間，其中140人身分已經確認。

全南警察廳坦言，「幾乎沒有完整的屍體」，目前也正與國科搜討論即便屍體並非完好無損，只要經檢方及遺屬同意便可領回的方案，讓死者盡快回到家人身邊。