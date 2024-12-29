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梨泰院後第2場災難！紐時關注「濟州航空墜機」　CNN曝2點令人費解

▲▼南韓濟州航空181人客機墜毀務安機場。（圖／路透）

▲濟州航空181人客機墜毀，目前僅2人獲救，其餘179人研判全部罹難。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

南韓濟州航空29日墜毀務安機場，引來各大外媒關注。《紐約時報》形容，這是繼梨泰院慘案之後，第2場重創南韓的重大悲劇。CNN也引述航空記者說法指出，考量到波音737-800的安全紀錄良好，以及當時飛行條件「近乎完美」，這場空難「相當令人費解」。

《紐約時報》報導，濟州航空墜機是2年多以來重創韓國的第2場重大悲劇。2022年10月，在首爾市中心的知名夜生活區域梨泰院，一場萬聖節推擠踩踏事件，奪走將近160人的性命。

此外，這也是南韓代理總統崔相穆（Choi Sang-mok）面臨第一個重大考驗，在歷經總統尹錫悅的「6小時戒嚴令」之後，這個國家正深陷政治危機，而崔相穆更是27日才獲得任命。

▲▼ 南韓濟州航空墜毀。（圖／路透）

《華盛頓郵報》也提及，在總統尹錫悅戒嚴引發的一系列風波之後，南韓面臨最新動盪。該國上一場大規模空難發生於1997年，當時大韓航空一架客機從首爾出發，卻在美國領土關島撞上山峰，機上254人一共228人罹難。1993年，韓亞航空一架客機從首爾飛往木浦市時墜毀，機上116名乘客共有68人罹難。

▲▼南韓濟州航空墜機，現場慘不忍睹。（圖／路透）

Airline News記者湯瑪斯（Geoffrey Thomas）則向CNN表示，這場空難相當令人費解，波音737-800是世上最廣泛使用的飛機之一，「它是世界上最可靠的飛機，已經服役20年。大家都知道它是怎麼運作的，而且它運作得非常非常好。在韓國的維修也跟世界各地做得一樣好。」

湯瑪斯指出，失事航班在一座良好機場降落，而且當時非常乾燥、陽光充足，「一切都很好，但一切都出了問題。為什麼？這怎麼可能會發生？在近乎完美的條件下，一切都出了差錯？」他指出，目前尚不清楚，起落架是在著陸時壞掉，或者根本沒有展開，「這是非常嚴重的問題，調查人員顯然也將非常關注。」

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