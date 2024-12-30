濟航空中180度大迴轉　觸地時「跑道剩3分之2」！安全距離不足

▲ 濟州航空失事奪走179條人命，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空2216航班29日在全南務安機場以機腹著陸，撞上圍牆爆炸起火，造成機上179人死亡，僅2人生還。國土交通部稍早說明，飛機觸地位置約在跑道總長的1/3處，但因減速用的起落架未正常放下，安全距離不足，進而導致悲劇發生。除黑盒子以外，當局也取得飛行日誌等新證物，將深入調查事故原因。

綜合《韓民族日報》等韓媒，南韓國土部30日稍早在濟航空難記者會上說明，飛機原先嘗試在1號跑道降落，但發出Mayday求救訊號後重新拉高，180度轉彎後改從反方向的19號跑道降落，研判著陸位置約在跑道總長的1/3處，可能是因未能確保減速所需的安全距離，又撞上跑道末端的定位台（localizer），引發爆炸起火。

機上俗稱「黑盒子」的飛航資料紀錄器（FDR）及座艙語音紀錄器（CVR）前一天已經尋獲，但因外觀可見破損，引發可能難以分析紀錄資料的憂慮。

記者會上提到，國土部計畫今天上午將黑盒子送往金浦機場試驗分析中心，確認是否能夠進行分析。航空政策室長朱鐘浣說明，「2個黑盒子中有一個外部受損，上午將送往金浦機場，由專家判斷哪些部分受損，哪些部分可輸出資料」。

國土部還透露，已獲取記載飛航與維護紀錄的飛行日誌等新證物，計畫著手進行分析。美國國家運輸安全委員會將參與調查，飛機製造商波音及引擎製造商也正討論是否參與。

另一方面，飛機撞上定位台被指為死傷擴大的原因，朱鐘浣說明，「以務安機場來說，定位台設在距離跑道末端約199公尺的位置」，但已確認國內包括麗水、浦項機場等定位台也是相同的混凝土結構，將謹慎調查其與事故關聯性。