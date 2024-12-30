南韓客機「爆炸解體」剩機尾15公尺　地獄場景讓目擊旅客發抖爆哭

記者趙蔡州／綜合報導

南韓濟州航空7C2216航班29日疑似遭到鳥擊，準備降落在務安國際機場時不幸墜毀，飛機瞬間發生爆炸解體並起火燃燒，最終剩下約15公尺機尾還算完整，造成179人死亡、2人倖存，慘烈的場面讓許多在航廈目擊的民眾感到悲傷，甚至有人傷心、恐慌到不斷發抖。

▲濟州航空墜機179死。（圖／路透，下同）



根據南韓《京鄉新聞》報導，7C2216航班墜毀在務安國際機場後，飛機只剩下約15公尺機尾還算完整，其餘機艙、引擎、機翼等部分幾乎完全解體，消防人員撲滅火勢後，儘管殘骸還留有餘溫、周邊不斷冒出白煙，消防人員仍在殘骸中搜尋可能的倖存者，場面讓航廈許多目擊的民眾悲傷到不斷發抖哭泣。

一名在附近餐廳用餐的49歲李姓男子目擊了事故瞬間，他說，飛機從他的頭頂飛過時，他發現機輪沒有放下，接著飛機就以機腹著陸，但著陸後幾乎沒有任何減速的跡象，最終高速衝出跑道，撞上外牆起火爆炸。

另一名24歲曹姓男子表示，事故發生時，他正在距離機場稍遠的村子散步，他注意到7C2216航班正在下降，他以為飛機會平安降落，沒想到不久後他就聽見「砰」的一聲巨響，接著多次聽見遠方傳來爆炸聲。

回顧整起事件，濟州航空7C2216航班29日上午在務安國際機場降落時，疑似遭遇鳥擊讓起落架沒有正常放下，導致飛機機腹著陸，失控衝出跑道，最終撞牆爆炸。事故共造成179人身亡，機上僅有2名空服員奇蹟生還，目前事故原因仍在調查當中，詳情待釐清。