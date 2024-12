1997年大韓航空墜毀關島最慘重　南韓歷來重大空難一次看

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救,為南韓境內最嚴重空難。(圖/路透)



文/中央社

韓國濟州航空7C2216客機29日發生重大事故造成179死2傷,成為韓國境內歷來死亡數最多空難,也是1997年大韓航空班機墜毀關島致200多人罹難以來涉及韓國航空業者的最慘空難。

韓國境內死亡人數最多空難的舊紀錄是發生於2002年,當時中國國際航空一架波音767-200型客機墜毀韓國東南部港市釜山附近的山上,導致129人喪生、37人受傷。

發生在韓國境內或涉及韓國航空業者的其他重大空難,路透社整理如下:

1983年9月,大韓航空007號班機進入蘇聯庫頁島(Sakhalin)領空期間,遭到蘇聯戰機擊落,導致機上269人全數罹難。

1993年7月,韓亞航空一架波音737-500型客機因天氣惡劣,機長嘗試強行降落韓國木浦機場跑道,卻意外撞向距離跑道4公里遠的山區,飛機隨即爆炸起火,導致機上逾60人喪生。

1997年8月,大韓航空一架波音747-300型班機墜毀美國領地關島當地的國際機場附近山區,機上共載有254人,超過220人死於這起空難。

