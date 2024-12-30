濟州航空失事！醫曝37年前「父親遇南非空難」　提3建議助走出陰霾

▲南韓濟洲航空空難。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

南韓濟洲航空編號7C2216班機，29日上午從泰國曼谷返回南韓務安國際機場，降落時疑被鳥擊導致二次降落失敗，最終失速衝出跑道爆炸，如今確認僅兩人獲救，其他179人全數罹難。對此，家醫科名醫林青穀醫師回憶起37年前南非航空空難，當時親人也在機上，直言南韓這場空難再次喚醒傷痛。

林青穀指出，今天的南韓空難，大量生命在全羅南道的機場跑道上被奪走，新聞畫面裡的殘骸與黑煙，彷彿看到當年的自己。他回憶，1987年11月28日那一天，父親在桃園機場揮手，那是對方60歲生日後的第7天，未料這一揮手竟成了永別，「那天南非航空空難，飛機燃燒4分鐘後，墜入印度洋，我失去了父親和姪女，我的人生，彷彿也隨之粉碎」。

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林青穀表示，37年前的那場空難奪走他的父親和姪女，今天濟州航空的悲劇再次喚醒傷痛，但已經學會了與傷痛共存。他更沉痛表示，空難是一種巨大的創傷，帶走的不只是生命，還有無數家庭的完整，林青榖坦言，自己曾陷入深淵，並慢慢學會在黑暗中尋找光，作為一個「過來人」，他也對罹難者的家人、朋友分享3點建議。

1.允許自己悲傷：無需隱藏眼淚，悲傷是最自然的反應。那幾年，自己無數次在深夜裡痛哭，但這些眼淚讓人慢慢釋放壓力。

2.不要讓自責成為枷鎖：災難不是誰的錯。多年的心理治療讓自己明白，逐漸放下愧疚。

3.尋求支持：心理專業輔導、家人朋友的陪伴，甚至陌生人的一個擁抱，都可能成為支撐下去的力量。

▲家醫科名醫林青穀醫師回憶起37年前南非航空空難。（圖／翻攝自臉書）



林青穀強調，生命雖脆弱無常，但在傷痛中，人們總能找到繼續活下去的理由，為了那些已經離去的人，更為了自己，「願今天空難事故的家屬，能在悲痛中找到支持的力量，不被傷痛吞噬，至親或許離開了，但他們留下的愛與回憶，將永遠陪伴我們」。

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