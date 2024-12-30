快訊／柯文哲喊辭黨主席要黃國昌幫忙　民眾黨：將儘速開臨時央委會

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲26日遭北檢起訴，雖北院裁定3000萬元交保，但案經北檢抗告，高院撤銷原裁定發回更裁；北院29日下午3時重新召開羈押庭，晚間11時20分裁定柯文哲7000萬交保，30日起限制出境、出海各8個月，附加科技設備監控。對此，民眾黨再表達遺憾，另針對柯文哲表達請辭黨主席一事，後續將依照黨章進行，儘速召開臨時中央委員會處理。

針對北院重新裁定7000萬交保、戴電子腳鐐，民眾黨30日凌晨稍早透過聲明表示遺憾，強調柯文哲已多次表達毫無逃亡動機，且原先裁定保釋金金額已帶來沈重負擔，如今卻增加金額達7000萬元，無疑是再次加重財務負擔。

民眾黨批評，檢方不斷以「柯文哲會與黨公職串證」為由，假定、臆測未來會有證人因柯而翻供，不惜用侵害人權的做法，就是要羈押柯文哲來鞏固證詞，卻忽略了證人作證早已具結，如此輕易推翻證詞，也正說明了北檢先射箭再畫靶，押人取供、羅織罪名。

民眾黨指出，而檢方開庭時，請庭上要「抽離」政治思維，自己卻滿口「政治語言」，更用大動作約談本黨公職方式，限縮本黨的運作與發展，實難讓本黨接受。

民眾黨提及，柯文哲為維護台灣民主的發展，不讓第三勢力被侵害，清楚表明有意請辭，但辭職信竟從9月開始，因檢方拒絕而遲遲無法寄出；檢方現在竟又以柯文哲對民眾黨有實質影響力、有串證的疑慮，想繼續羈押，此舉就是政治力介入的鐵證。

民眾黨痛批，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。面對北檢政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，民眾黨絕對不會屈服，全力支持柯文哲捍衛清白，也不容台灣社會民主法治之根基，被北檢任意踐踏。

不過，民眾黨也說，針對柯文哲公開表達辭去民眾黨主席一事，民眾黨深知柯文哲不希望因政治迫害而影響黨務運作，後續一切程序會依照本黨黨章進行，將儘速召開臨時中央委員會處理相關事宜。