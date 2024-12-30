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柯文哲7000萬交保「政界最高」　民眾黨喊遺憾：再次加重財務負擔

▲▼台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，柯文哲抵達北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲29日下午抵達北院，重開羈押庭。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前遭北檢起訴，北院裁定3000萬元交保，但案經北檢抗告，高院撤銷原裁定發回更裁；北院29日下午3時重新召開羈押庭，晚間11時20分裁定柯文哲7000萬交保，30日起限制出境、出海各8個月，附加科技設備監控。民眾黨30日深夜發出聲明，強調原先裁定保釋金已帶來沈重負擔，現在無疑是再次加重。

台北地院29日下午重開4人羈押庭，於晚間11時裁定柯文哲7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

統計過去政治人物涉案交保金，累積最高的是前國民黨投管會主委劉泰英，2003年以6000萬元交保，其次為2012年的前行政院秘書長林益世5000萬元；北院第一次裁定3000萬元交保時，讓柯文哲排「第三名」，但如今被裁定7000萬，創下政界人物交保金史上最高。

針對北院重新裁定7000萬交保、戴電子腳鐐，民眾黨30日凌晨發表聲明表示遺憾，柯文哲已多次表達毫無逃亡動機，且原先裁定保釋金金額已帶來沈重負擔，如今卻增加金額達7000萬元，無疑是再次加重財務負擔。

▲▼ 台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原交保裁定，發回北院更裁，北院裁定柯文哲等5人交保，民眾黨吳春城、林國成、江和樹、張啓楷等人步出北院發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲北院裁定柯文哲7000萬交保，民眾黨立委吳春城、林國成、江和樹、張啓楷等人29日晚間步出北院發表談話，表示會努力籌錢把柯文哲救出來。（圖／記者李毓康攝）

【民眾黨聲明全文如下】

針對地院重新裁示結果，以增加具保金額、電子監控等措施，台灣民眾黨再次表示遺憾。台灣民眾黨再次強調，柯文哲主席已多次表達毫無逃亡動機，且原先裁定之保釋金金額已帶來沈重負擔，如今卻增加金額達七千萬元，無疑是再次加重財務負擔。

台灣民眾黨批評，檢方不斷以「柯主席會與黨公職串證」為由，假定、臆測未來會有證人因柯主席而翻供，不惜用侵害人權的做法，就是要羈押柯文哲來鞏固證詞，卻忽略了證人作證早已具結，如此輕易推翻證詞，也正說明了北檢先射箭再畫靶，押人取供、羅織罪名。

而檢方開庭時，請庭上要「抽離」政治思維，自己卻滿口「政治語言」，更用大動作約談本黨公職方式，限縮本黨的運作與發展，實難讓本黨接受。

柯文哲主席為維護台灣民主的發展，不讓第三勢力被侵害，清楚表明有意請辭，然辭職信竟從9月開始，因檢方拒絕而遲遲無法寄出。檢方現在竟又以柯文哲對台灣民眾黨有實質影響力、有串證的疑慮，想繼續羈押柯文哲，此舉就是政治力介入的鐵證。

台灣民眾黨痛批，北檢絲毫不掩飾政治辦案的企圖，以抄家滅黨的方式，不僅想關押柯文哲，更是想打擊第三勢力，藉由司法之手，讓台灣政治掀起寒蟬效應，排除政治異己。

面對北檢政治掛帥，重創台灣司法威信，侵蝕台灣民主法治基礎，台灣民眾黨堅決表示，絕對不會屈服，本黨全力支持柯文哲主席捍衛清白，也不容台灣社會民主法治之根基，被北檢任意踐踏。

另外，針對柯文哲主席公開表達辭去台灣民眾黨主席一事，台灣民眾黨深知柯主席不希望因政治迫害而影響黨務運作，後續一切程序會依照本黨黨章進行，將儘速召開臨時中央委員會處理相關事宜。

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