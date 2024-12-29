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連續13年嘉義市國際管樂節演出　靜岡大學吹奏樂團成票房保證

▲▼ 嘉義市國際管樂節票房保證靜岡大學吹奏樂團第13度返嘉狂歡、擠爆文化公園 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市國際管樂節票房保證，靜岡大學吹奏樂團第13度出席，戶外表演贏得滿堂采 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市國際管樂節歡慶32周年，睽違五年，日本靜岡大學吹奏樂團再次來臺!已是第13次參與嘉義市國際管樂節的靜岡大學吹奏樂團累積了許多的粉絲，昨日(26)有許多聽眾在彩排時間就來到文化公園為團隊加油，晚間正式演出時，更是吸引了滿滿的人潮，優美的樂音迴盪在嘉義市，熱情的掌聲伴隨歡笑與音樂聲久久不散。

▲▼ 嘉義市國際管樂節票房保證靜岡大學吹奏樂團第13度返嘉狂歡、擠爆文化公園 。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，今年很榮幸能再次邀請到靜岡大學吹奏樂團返來嘉義，除了演奏技巧非常值得一看外，現場能和這麼多的民眾一起感受愉快的氣氛，覺得非常幸運、非常幸福。

靜岡大學吹奏樂團成立於1965年，現在約有60名團員。自2003年以來，由知名的上低音號演奏家三田村健老師擔任指揮與音樂監督，今年已達成第20次參加全日本管樂比賽的紀錄。靜岡大學吹奏樂團的主要活動包括製作CD、每年3次的音樂會演出、參加各類比賽、到當地學校進行演出交流或是受邀演出等，並且積極推動管樂發展。靜岡大學已參加12次嘉義市國際管樂節，此次是第13度回來嘉義演出。

▲▼ 嘉義市國際管樂節票房保證靜岡大學吹奏樂團第13度返嘉狂歡、擠爆文化公園 。（圖／嘉義市政府提供）

靜岡大學吹奏樂團演出昨日吸引滿滿大小朋友欣賞，展現「票房保證」的管樂魅力。樂團不僅演奏多少膾炙人口的樂曲，指揮三田村健老師還演唱「望春風」，讓樂迷感到驚喜。樂團還與滿滿人潮一同玩起波浪舞，文化公園充滿樂音與笑聲。

▲▼ 嘉義市國際管樂節票房保證靜岡大學吹奏樂團第13度返嘉狂歡、擠爆文化公園 。（圖／嘉義市政府提供）

日本靜岡大學吹奏樂團在昨日與「嘉義高中管樂團」、「北興國中管樂團」進行交流，晚間則在文化公園帶來超過90分鐘的精彩演出，現場民眾都感受到日本靜岡大學吹奏樂團的青春熱情，讓樂迷們大飽耳福；接下來兩場室內音樂會門票皆已售罄，沒有搶到票的觀眾絕對不能錯過12/27(五)上午10點30分在新悅花園酒店飯店大廳以及12/28(六)下午2點在嘉義市二通街區的巡演，有別於大型音樂會的編制，巡演場次能更近距離與團隊互動，一起來感受靜岡大學對音樂的滿腔熱情與活力！

▲▼ 嘉義市國際管樂節票房保證靜岡大學吹奏樂團第13度返嘉狂歡、擠爆文化公園 。（圖／嘉義市政府提供）

今年嘉義市國際管樂節迎來第32屆，從12月20日開跑至1月1日閉幕，共為期13天，活動期間邀請到來自日本、法國、韓國、泰國與香港等12支國際團隊與音樂大師共襄盛舉，帶來超過80場的室內外精采演出，相關資訊可上2024嘉義市國際管樂節官網（https://www.chiayiband.com.tw/）查詢，FB追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。

▲▼ 嘉義市國際管樂節票房保證靜岡大學吹奏樂團第13度返嘉狂歡、擠爆文化公園 。（圖／嘉義市政府提供）

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