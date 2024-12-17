嘉義市國際管樂節21日踩街登場　「開嘉市集」粉紅聖誔風

▲2024嘉義市國際管樂節踩街12/21登場，各軍種軍樂隊出席英俊風姿 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



2024嘉義市國際管樂節從12月20日至明年1月1日，帶來12天超過80場的精彩演出。今年以「管他甚麼音樂，全城瘋管樂」為題，號召全民響應來嘉瘋管樂，也將嘉義市的熱情傳遞至全臺各地，展現管樂之都的風情與魅力！





市長黃敏惠表示，2024嘉義市國際管樂節除了可以在音樂廳享受國際大師包括日本鈴木英史、佐藤友紀、法國大衛朗格萊等音樂家的協奏演出，也能在戶外看到聲勢陣容浩大的行進管樂隊以及華麗的旗舞演出！而12/21(六) 的管樂踩街嘉年華特別邀請到49支國內外優秀管樂旗隊演出。





文化局局長謝育哲表示，今年參與踩街的國防軍事院校隊伍數突破往年紀錄，有高達9支軍樂隊伍現身，包含陸軍官校軍樂隊、海軍官校軍樂隊、空軍官校軍樂隊、國防大學政治作戰學院復興崗軍樂隊、國防大學管理學院軍樂隊、國防大學理工學院風嶺軍樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防幹部預備學校樂旗隊、空軍航空技術學院鼓號樂旗隊。值得一提的是，今年海軍陸戰隊樂儀隊除了參與管樂節演出之外，更特別指派優秀隊員至嘉義高工協助訓練該校管樂隊同學進行儀隊基本槍法訓練，嘉義高工也會參與今年管樂踩街嘉年華來展現他們訓練的成果；嘉義海軍陸戰隊退伍協會理事長陳亮助表示，歡迎各地的樂迷朋友們屆時到場觀賞並支持，讓大家體驗見證軍樂隊保家衛國、慷慨激昂、軍民一家的精神。

▲2024嘉義市國際管樂節踩街「開嘉市集」以粉紅聖誔為主題。（圖／嘉義市政府提供）

12月21日除了有管樂踩街嘉年華精彩演出外，令人喜愛的「開嘉市集」也在12月21-22日於嘉義文創園區熱鬧登場。12月「開嘉市集」募集150間手作、文創、美食等攤位，以粉紅聖誔為主題，有草莓與粉紅泡泡季節，聖誕主題禮物、甜點、美食，並提供冬季限定微醺熱紅酒，營造甜蜜聖誕氛圍。而參與管樂節演出的泰國南邦易三倉管樂團及嘉頌銅管五重奏也會在「開嘉市集」帶來青春歡樂、熱情洋溢的樂曲，讓「開嘉市集」充滿活潑愉悅的氛圍！

▲2024嘉義市國際管樂節踩街，搭配「開嘉市集」募集150間手作、文創、美食等攤位 。（圖／嘉義市政府提供）



管樂節眾多精采活動將在12月20日陸續登場，今年也邀請民眾一起用文字記錄下這些精彩片段與美好回憶！「嘉義市國際管樂節徵文比賽」徵件日期自12月20日至明年1月31日止，今年的競賽主題由參賽者自由發揮，以「嘉義市國際管樂節」活動為主要敘述背景，內容包含歷年來嘉義市國際管樂節的各項活動、人物與故事，歡迎所有愛好寫作及管樂節的民眾踴躍投稿，提筆寫下自己眼中屬於管樂節的故事，顯示出管樂節的無限魅力。

另外還有短影音競賽，參賽者須選擇《管他什麼音樂》為配樂並搭配指定舞蹈動作，或以管樂器演奏此曲，製作30秒至60秒的短影音內容，呈現嘉義市國際管樂節的歡樂氣氛！

更多詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/ ，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。



【活動資訊】

2024/12/20-01/01 室內外音樂會

地點：嘉義市音樂廳、文化公園、中正公園



2024/12/21（六）14:00-17:00 管樂踩街嘉年華

地點：嘉義市中山路噴水池圓環



2024/12/21（六）17:30-19:30 大型晚會 – 變換隊形演出

地點：嘉義市立體育場