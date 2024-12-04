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國際級作曲家鈴木英史來了　嘉義市國際管樂節室內音樂會登場

▲▼ 「2024嘉義市國際管樂節」室內音樂會全面開賣國際級作曲家鈴木英史抵嘉開幕，免費入場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲「2024嘉義市國際管樂節」邀請到以獨特鄉村爵士風聞名的日本武生高校 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

絕對不能錯過的年度盛事，「2024嘉義市國際管樂節」即將於12/20登場，今年管樂節邁入第32屆，特別邀請來自法國、日本、香港、泰國等國際知名團隊，超過12組團隊與音樂家輪番來臺、驚喜不斷，讓大家不用出國就能享受國際級的精彩演出! 7場重量級團隊的室內售票音樂會已於12/6(五)上午11點於兩廳院售票系統開賣，12/11(三)上午9點開放索取免費場次票券。

黃敏惠市長表示，今年管樂節室內音樂會在12月6日開始售票，其中包括創立於1823年的法國「朗賽爾市立管樂團」，曾於德國、比利時及荷蘭巡迴演出並參與各項比賽，與國際知名藝術家多次合作演出的經驗；來自日本的超級新秀「濱松修學舍高校吹奏樂部」雖然成立不久，但已在日本各項吹奏樂比賽中展露頭角，在日本靜岡市及東海地區的比賽中獲得數次金銀獎的好成績；而第13度來臺「靜岡大學」今年共有兩場售票演出，熱情活力的表演絕對是入坑管樂第一首選！

▲▼ 「2024嘉義市國際管樂節」室內音樂會全面開賣國際級作曲家鈴木英史抵嘉開幕，免費入場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲日本靜岡大學管樂團。（圖／嘉義市政府提供）

以日本鄉村爵士風吹奏樂團聞名的「武生高校吹奏樂部」也是日本北陸地區最優秀的吹奏樂隊，每年均積極參與日本全國吹奏大會和各種比賽屢獲大獎；最後一場售票音樂會則由曾獲得兩屆世界管樂大賽合奏金奬的「香港交響管樂團」壓軸演出，場場精彩萬分，不容錯過！

▲▼ 「2024嘉義市國際管樂節」室內音樂會全面開賣國際級作曲家鈴木英史抵嘉開幕，免費入場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 「2024嘉義市國際管樂節」室內音樂會全面開賣。（圖／嘉義市政府提供）

文化局謝育哲局長表示，今年管樂節室內音樂會4場免費索票場次，特別邀請來自日本、法國大師與臺灣管樂團攜手合作，帶來精彩表演。成立於1994年的「嘉義市管樂團」今年將與日本指揮家鈴木英史老師合作，鈴木英史老師也是日本知名的管樂編曲大師，日本愛樂交響樂團、東京交響樂團曾多次演奏鈴木英史老師作品。法國知名指揮家David Langlet也將與臺灣知名音樂家葉樹涵老師率領「幼獅管樂團」合作，擔任「幼獅管樂團」客席指揮；David Langlet任教於法國波爾多音樂學院，也是法國知名小號、法國號銅管獨奏家。而今年管樂節閉幕音樂會演出團隊「國立嘉義大學管樂團」也邀請日本佐藤友紀老師共同演出，佐藤友紀老師曾任東京交響樂團的首席小號，於東京藝術大學及洗足學園音樂大學擔任小號講師，同時也是日本小號協會常務理事，這場音樂會演出精彩可期。

▲▼ 「2024嘉義市國際管樂節」室內音樂會全面開賣國際級作曲家鈴木英史抵嘉開幕，免費入場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義大學管樂團feat.日本獨奏家佐藤友紀 。（圖／嘉義市政府提供）

管樂節室內音樂會7場次國外團隊演出門票於12/6(五)早上11點於兩廳院售票系統 https://www.opentix.life/ 準時開賣，票價為200元、350元、500元；4個免費索票場次，於12/11（三）上午9點起開放索票，索票時間上午9點至下午5點(週一休館)，本次索票將發放排隊民眾號碼牌，自上午8點40分開始發放。歡迎民眾前往嘉義市政府文化局一樓服務臺索取音樂會門票，每人同一場次限索 2 張，索完為止。

▲▼ 「2024嘉義市國際管樂節」室內音樂會全面開賣國際級作曲家鈴木英史抵嘉開幕，免費入場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 鈴木英史。（圖／嘉義市政府提供）

【活動資訊】

2024/12/20-01/01 室內外音樂會
地點：嘉義市音樂廳、文化公園、中正公園

2024/12/21（六）14:00-17:00 管樂踩街嘉年華
地點：嘉義市中山路噴水池圓環

2024/12/21（六）17:30-19:30 大型晚會 – 變換隊形演出
地點：嘉義市立體育場

▲▼ 「2024嘉義市國際管樂節」室內音樂會全面開賣國際級作曲家鈴木英史抵嘉開幕，免費入場！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 幼獅管樂團 Feat. 法國指揮家大衛·朗格萊。（圖／嘉義市政府提供）

 
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