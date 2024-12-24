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南邦易三倉管樂團嘉義文創園區快閃表演　獲觀眾滿堂彩

▲▼ 泰國管樂常勝軍「南邦易三倉管樂團」　驚喜快閃「開嘉市集」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 泰國管樂常勝軍「南邦易三倉管樂團」，在嘉義市文創園區「開嘉市集」快閃表演 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

素有泰國管樂界常勝軍之稱的「南邦易三倉管樂團」，不僅再度參加2024嘉義市國際管樂節，日前也特別前往嘉義文化創意產業園區，為歲末最終場的「開嘉x粉紅聖誕」市集進行獨嘉快閃，完美融合音樂與聖誕氛圍。黃敏惠市長親自到場向樂團與所有店家致謝，同時雙方互贈伴手禮，隨後分別前往音樂廳、文化公園欣賞法國朗賽爾市立管樂團，以及中山女子高級中學樂旗隊演出，以東道主的身分熱情歡迎海內外嘉賓到來。

黃敏惠市長表示，2024嘉義市國際管樂節正式啟動，無論是踩街嘉年華，或是大型晚會等，都帶來精彩的活動與節目，所有好朋友和許多管樂好手齊聚嘉義市，享受年度管樂盛典。自己曾在中山女中服務，今天看到學校師長及學妹們更加感動，也分享法國好友提及，嘉義市的天氣像夏天一樣很舒爽，泰國好友則覺得冷，更重要的是，他們都喜歡這座城市，用音樂交流，呼籲所有樂迷們把握難得機會！

▲▼ 泰國管樂常勝軍「南邦易三倉管樂團」　驚喜快閃「開嘉市集」 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，能夠再度邀請泰國南邦易三倉管樂團來嘉演出，是難能可貴的音樂交流，該樂團自1960年創辦至今，是泰國知名的樂團，演奏曲目風格多元不設限，以精湛俐落的隊型變換，以及熱情活力的旗舞表演聞名，更在行進、遊行和音樂會等國內外多項樂隊賽事中屢獲佳績，曾創下4座冠軍獎盃及20枚金牌的紀錄，可說是泰國管樂界的常勝軍。

▲▼ 泰國管樂常勝軍「南邦易三倉管樂團」　驚喜快閃「開嘉市集」 。（圖／嘉義市政府提供）

泰國南邦易三倉管樂團今年是第2度參加嘉義市國際管樂節，這次在開嘉市集中突如其來的驚喜快閃，浩浩蕩蕩的隊伍踏著整齊劃一的步伐，完美結合管樂隊與旗舞隊的表演元素，馬上吸引現場民眾駐足欣賞，自然地跟隨音樂搖擺。泰國南邦易三倉管樂團團員也表示，很開心再次來到嘉義市，2019年來訪後，對嘉義樂迷印象深刻，一直期待有更精湛的演出加以回饋；中山女中校長張云棻也說到，每年參與嘉義市國際管樂節，尤其在踩街遊行，嘉義市民的熱情歡呼，在在給予孩子們很大的自信，也透過活動結交不少國際上頂尖團隊，擴大學生的國際視野。

▲▼ 泰國管樂常勝軍「南邦易三倉管樂團」　驚喜快閃「開嘉市集」 。（圖／嘉義市政府提供）

法國朗賽爾市立管樂團成立於1823年，由61位音樂家組成的愛樂樂團，樂團內的培訓不斷發展和進步，在當地享有非常高的聲譽。樂團成立至今已超過200年，是法國朗塞爾市的重要參與者，樂團時常與市政府合作，在各大節慶時舉辦歡慶音樂會，對於朗塞爾市的影響力做出巨大貢獻。曾於德國、比利時及荷蘭巡迴演出並參與各項比賽，也有與國際知名藝術家多次合作演出的經驗。

▲▼ 泰國管樂常勝軍「南邦易三倉管樂團」　驚喜快閃「開嘉市集」 。（圖／嘉義市政府提供）

2024嘉義市國際管樂節從12/20延續至1/1，期間舉辦超過80場室內、外音樂會、產業巡演與大師工作坊等豐富活動，更多詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/ ，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/

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