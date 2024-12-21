嘉義市國際管樂節登場　管樂搭配應援啦啦隊大跳《台灣尚勇》

▲ 嘉義市國際管樂節登場，嘉義女中樂儀旗隊扛首發，擔任先鋒隊伍 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2024嘉義市國際管樂節邁入第32年，是全台頗具指標性的管樂盛事，21日下午2點依往例，在中央噴水池圓環，盛大舉辦踩街嘉年華。黃敏惠市長與前副總統蕭萬長共同執旗，正式宣告為期12天、超過80場演出正式展開。現場聚集49支國內外優秀團隊，包含法國、日本、泰國及香港等，還有來自富邦悍將啦啦隊及高中職生團體，大跳《管他什麼音樂》、《台灣尚勇》熱鬧氣氛讓全場沸騰。

▲ 嘉義市長黃敏惠於國際管樂節開幕 致詞。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，昨(20)日晚間在嘉義市音樂廳，由嘉義市管樂團和日本鈴木大師開啟2024嘉義市國際管樂節序幕。內心充滿感謝，感謝愛音樂的嘉義人，感謝來自世界各地的好友，用音樂點燃這座城市的光，感謝市議會和立委支持，讓小小城市的嘉義市國際管樂節，持續發光發熱，更感謝今天的好天氣，連「太陽都出來了！」迎接最盛大、最浩大的節慶典禮，這就是天時地利人和。「管他甚麼音樂，來嘉瘋管樂、全嘉瘋管樂」，歡迎大家來聽一場優雅的音樂會，看一場諸羅山盃少棒賽、吃嘉義在地美食，享受陽光和所有人情。

文化局表示，今年邀請來自法國成立於1823年，具有百年歷史的朗賽爾市立管樂團、曾多次榮獲全國冠軍的泰國南邦易三倉管樂團、獲得多年日本行進樂隊大賽金賞的大洗高校吹奏樂部以及日本濱松修學舍高校吹奏樂部等國際優秀演出團隊，與45支國內優秀管樂團隊，在嘉義市區街道為民眾帶來豐富的音樂饗宴。

▲ 法國朗塞爾市立管樂團與臺灣知名小號演奏家葉樹涵教授合作吹奏開幕曲。（圖／記者翁伊森攝）

開幕儀式由法國朗塞爾市立管樂團與臺灣知名小號演奏家葉樹涵教授合作吹奏響亮的號角，以經典樂曲《愛的頌歌》作為開場，此曲也是本屆巴黎奧運開幕曲，以管樂詮釋優美的旋律令人動容也相當振奮人心！接著由東吳高職、嘉義女中舞蹈班、如婷舞蹈團及Flag Studio百人共舞，演出充滿活力的主題曲《管他什麼音樂》，黃敏惠市長更被拱上臺大秀舞步，讓現場瞬間為之沸騰！緊接著富邦悍將應援團團長與啦啦隊驚喜現身，為49支踩街團隊熱血應援，大跳《臺灣尚勇》、《Team Taiwan》兩首爆紅應援神曲！音樂響起現場民眾歡聲雷動，歡呼口號響徹活動現場，黃敏惠市長跟著應援喝采的超嗨畫面，現場民眾不禁隨之起舞大讚「最強應援」！這段氣勢十足的「應援」橋段，也將開幕氣氛炒熱到最高點！

踩街活動開始，在地代表團隊嘉義女中樂旗儀隊領軍。49支踩街團隊從噴水池圓環出發，團隊各具特色，服裝、舞蹈、演奏技巧無不令現場觀眾大開眼界，華麗陣容引起現場民眾不畏氣溫早早卡位，沿途擠滿人潮夾道歡迎，熱情給予演出團隊掌聲與鼓勵，熱鬧非凡。

首次參與嘉義市國際管樂節的日本濱松修高等學校吹奏樂部學生表示，大家都非常開心來到嘉義，看到現場滿滿民眾，也感受到市民熱情，為讓現場觀眾欣賞到精湛演出，他們從9月開始挑選演出曲目，進行排練，希望現場民眾也能到體育場欣賞他們變換隊形的演出。

今年大型晚會包括日本金獎團隊大洗高校與嘉義在地南興國中樂旗隊合作演出，以及經典變換隊形表演，演出團隊整齊劃一的動作，別出心裁的隊形變換；壓軸特別邀請到人氣爵士女伶9m88擔任表演嘉賓，與臺北樂府樂旗藝術團及嘉義市管樂團攜手演出，當爵士碰撞管樂，帶給觀眾意想不到的精采火花。

▲ 富邦悍將應援團受邀出席大跳《管他什麼音樂》、《台灣尚勇》全場沸騰，隨後領頭踩街。（圖／記者翁伊森攝）



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