大陸前解放軍艦艇長「駕船直闖淡水河」　二審仍判刑8月

▲曾任解放軍少校艦艇長的阮芳勇，二審仍遭判刑8月。（合成圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾任解放軍少校艦艇長的大陸籍男子阮芳勇，今年6月間駕駛快艇直闖淡水河口，宣稱要「投奔自由」，阮男遭捕後還獻上「福建沿海軍事部署情報」，請法官轉交國安局。一審法院將他依照「未經許可入國罪」判刑8月。案經上訴，高等法院二審20日駁回上訴，維持8月刑度，全案還可上訴。

本案發生於今年6月9日，上午10點多，阮男的快艇因為熄火，隨著許多作業漁船在淡水河飄流半小時，直到被某艘交通船救起，被帶到老街渡船頭碼頭，他一下岸就說要「投奔自由」「我是大陸開船過來的，我來投案」、「因為我要逃離那邊」。等警察與海巡人員到場後，他坦承未經許可偷渡來台，移送法辦後遭法院收押。

經過調查後，原來現年60歲的阮男曾任解放軍少校艦艇長，他在案發前一晚，於大陸福建省寧德市三都港，以人民幣3萬6千元（約新台幣16萬餘元），購買一艘快艇，並載著4桶汽油就朝著台灣前進。快艇一度熄火，但仍在第二天上午10點多抵達淡水河口。

阮男經法院收押後，檢方依照違反《入出國移民法》「未經許可入國罪」提起公訴。法院審理時，阮男多次當庭表達對台灣的愛意，他說「我深深感到在大陸沒有任何做人的尊嚴」，並批評中共政權與世難容，自認為「相信民主自由的世界能容得下我」。他更說「不後悔來台灣！」

阮男更指出自己長期在解放軍任職，可以提供軍事專業，協助台灣抵抗大陸，他更當庭提出「福建沿海軍事部署情資情報」，請法官交給國安局使用。一審法院認定有罪，但考量他自首，因此減刑為有期徒刑8月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，認為一審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，仍維持8月的刑期。