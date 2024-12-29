　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）

▲立委葉元之面臨罷免連署。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

國民黨籍新北市板橋東區立委葉元之遭團體發動罷免；罷團今天表示，第一階段罷免提議書上星期已達標，今天公布送給葉元之當生日賀禮。葉元之說，「台灣還要繼續亂多久」。

網路社群「脆」的「既凹之則罷之—板橋東區—罷免葉元之」社群，今天貼文表示，罷免案已達到第一階段提議書法定門檻；適逢今天是葉元之50歲生日，特定公布此訊息，作為「慶生賀禮」，歡迎民眾繼續連署填寫提議書祝福他。

臉書Facebook「罷免葉元之官方社團」也貼文表示，週末天氣變冷，但絕對不影響要罷免葉元之的決心，28日至29日於府中站、埔墘派出所加油站後方的連署站，持續接受民眾填寫提議書。

依照公職人員選舉罷免法，以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。

依據中央選舉委員會選舉資料庫，2024年第11屆立委選舉，新北市第7選舉區為板橋區九如里等61里，選舉人數為23萬3122人。

罷團說，收件數上週達到2382份，提議書將持續收件，衝高份數以確保日後剔除瑕疵件數後，仍能確保通過法定門檻。

葉元之晚間接受中央社記者電訪表示，今天確實是他的生日，但「拿別人的生日來煽動仇恨值，這團體真的無人性，有如失心瘋無下限」。

葉元之說，這次立委選舉，競選對手在板橋東區獲得7萬餘票，因此，透過民進黨的團體策動，通過第一階段提議書的門檻並不困難，「但台灣還要繼續亂多久」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
警匪追逐「嫌連撞4車」　1男1女遭逮
大巨蛋周圍「又開始震了」　一堆人不敢睡
快訊／今晨6.8℃急凍　「全台下2天」時間曝
快訊／大谷翔平要當爸爸了！宣布妻懷孕　喜訊照片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

2024中部8縣市青諮論壇！青年代表齊聚台中相互取經　激盪創意與創生浪潮

快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

邱垂正：禁對岸「涉台一把手」來台　嚴審「兩岸宗教交流」案

快訊／柯文哲交保北檢提抗告！高院「明早9:00公布結果」

蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠酬庸「無底線」：沒弊案就偷笑了

2024桃園創新草莓產業文化季　蘇俊賓：高品質創造競爭優勢

柯志恩也想補救財劃法？　黃捷揭：不敢替高雄伸張正義還選什麼市長

財劃法修正殃及打詐反毒社宅興建？　內政部：減弱對地方建設推動能力

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

【李多慧衝小琉球浮潛】淋浴炸「超兇身材」看得臉紅心跳XD

郭富城「踩空跌落舞台」　經紀人報平安：城城沒事

柯文哲結束行程深夜攜妻回家　被問「是否擔心檢抗告」一語不發

張惠妹〈偷故事的人〉催淚　唱哭台下4萬人

【阿公心碎一地】 張開雙手迎接1歲孫女！結果其實是要找貓

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

2024中部8縣市青諮論壇！青年代表齊聚台中相互取經　激盪創意與創生浪潮

快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

邱垂正：禁對岸「涉台一把手」來台　嚴審「兩岸宗教交流」案

快訊／柯文哲交保北檢提抗告！高院「明早9:00公布結果」

蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠酬庸「無底線」：沒弊案就偷笑了

2024桃園創新草莓產業文化季　蘇俊賓：高品質創造競爭優勢

柯志恩也想補救財劃法？　黃捷揭：不敢替高雄伸張正義還選什麼市長

財劃法修正殃及打詐反毒社宅興建？　內政部：減弱對地方建設推動能力

冬天2舉動最危險　醫示警恐瞬間喪命

CNN爆2025最大「黑天鵝」　恐衝擊全球

還有冷氣團！　轉雨時間曝

監獄禁忌大公開　觸犯下場慘

伊朗南部自殺炸彈攻擊　警察情報部門負責人遇害

台北101點亮「我愛北一女」漏拍20秒　校長呼叫賈永婕卻突道歉

快訊／今晨6.8℃急凍　「全台下2天」時間曝

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

2024年15款精品話題包！Miu Miu肩背包賣翻、LV CarryAll Cargo掀酷帥熱潮

麥當勞風波「中一中學生辱罵挨告」　嗆台派女神8字慘了

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

即／柯文哲交保北檢抗告！高院周日9點公布

邱垂正：禁止對岸「涉台一把手」來台

快訊／海陸士官執勤時不明原因自我傷害　緊急送醫救治

蘇治芬接畜產會董座！黃國昌轟綠：酬庸無底線

團聚！羈押114天交保返家　柯文哲與陳佩琪吃飯照曝光

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

罷團送「罷免第一階段達標」當生日賀禮　葉元之：台灣還要亂多久

藍委電話被打爆、醫界反彈大　國民黨推老人免繳健保「急收手」

2026台北市長民調　綠營推他差距最小

8縣市青年代表齊聚台中激盪創意與創生浪潮

柯志恩也想「補救」財劃法？　黃捷揭：不敢伸張正義還選什麼市長

即／陳菊腦血管阻塞！住院治療中

沈伯洋稱敬重劉靜怡「投票是策略問題」　劉不買單：改變敬重定義

更多熱門

相關新聞

柯志恩也想「補救」財劃法？　黃捷揭：不敢伸張正義還選什麼市長

柯志恩也想「補救」財劃法？　黃捷揭：不敢伸張正義還選什麼市長

民進黨立委黃捷與國民黨立委柯志恩今（28日）在高雄新車站啟用典禮同台，然而，黃捷向前建議柯志恩，跟傅崐萁講一下「補救」財劃法，柯志恩則回應，「傅崐萁哪裡是我可以講的？」對此，黃捷在社群平台怒批，柯志恩甘於當「傅隨組織」，不敢替高雄伸張正義。

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

男子歇息被打擾　揮舞刀棍趕人

男子歇息被打擾　揮舞刀棍趕人

徐巧芯質疑公器私用買軍服　王定宇：花自己錢跟民間廠商買也不行？

徐巧芯質疑公器私用買軍服　王定宇：花自己錢跟民間廠商買也不行？

藍營推65歲免繳健保挨轟　前綠委：年輕人要捍衛自己的權益

藍營推65歲免繳健保挨轟　前綠委：年輕人要捍衛自己的權益

關鍵字：

國民黨新北板橋葉元之罷免台灣

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

張惠妹才唱6首歌突喊「我累了」

台灣人愛做1行為「在日本超NG」　日本人：會被罵

隔天辦婚禮「主管突不准假」　新娘曠職被開除！公司GG了

冷氣團急凍7°C時刻到！跨年夜轉濕涼

趙露思曾公開吐露「不想做這行」：不快樂

亞塞拜然航空墜機釀38死！普丁道歉了

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！

強烈冷氣團還會更強「入夜急降溫剩7度」　元旦全台變天

「尼斯湖水怪」真相揭開！

桃園「地下水宮殿」開放預約1hr全滿

謝長廷「柯文哲收賄的證據薄弱了一點」　預言未來爭議迭起

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

高雄街頭警匪追逐！毒蟲拒檢逃逸連撞4車

樊振東、陳夢退出世界排名　世界乒聯回應

更多

最夯影音

更多

吃早餐變「在地美食」努力還原 遇天使闆娘❤

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

貨運車搶快左轉擊落騎士 司機超兇：我轉過來妳還衝

騎士左轉撞對向車！ 機車躺路中遭賓士「硬輾」畫面曝

趙露思「癱坐輪椅送醫」病況嚴重　工作室證實...宣布：暫停所有工作

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面