屏東鹽埔養鴨場大火！濃煙竄天燒毀5車　22勇消急灌救

▲鹽埔鄉鹽北村中山路上一處養鴨場發生火警。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉鹽北村中山路上一處養鴨場發生火警！警消於今(29日)11時19分獲報，立即派遣鹽埔、高樹、長治、九如、里港、麟洛分隊及第一大隊，共計11車22人前往搶救，只見現場濃煙竄燒、火勢猛烈，經第一大隊長陳昆武指揮，鹽埔分隊於11時37分到場後，立即佈水線搶救，12時5分時火勢已全面控制，幸好除燒毀5台車輛外，現場無人受傷受困，該養鴨場內目前也沒有飼養鴨子，詳細起火原因仍待進一步釐清。