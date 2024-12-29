高院撤銷柯文哲交保　黃國昌盼「別繼續押人取供」：4個月真的夠久了

▲民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署26日起訴民眾黨主席柯文哲等人，移審台北地方法院裁定，含柯文哲在內的羈押中5名被告全數交保，而北檢針對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗提抗告，使高院29日撤銷原裁定，發回北院更裁。民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌29日回應，希望不要繼續押人取供，柯已被關押4個月，「真的夠久了」。

針對高院今（29）日撤銷發回柯文哲交保裁定，民眾黨中央緊急應變小組29日上午在台玻大樓召開會議，並且於會議結束後發出聲明，並由召集人黃國昌、李偉華，秘書長周榆修、立委張啓楷一同接受媒體訪問。

被問到有無重回4個月前的既視感，讓柯文哲一直疲於奔命？黃國昌表示，這樣的一個裁定結果，對於柯文哲而言，當然非常非常不公平，也讓大家沒辦法接受。

黃國昌提及，但仍期待也相信，台北地方法院在接下來開庭時，能夠清楚再補充理由，相信北院當初做的裁定，事實上在裁定中都已說明非常清楚，針對高院這次撤銷發回部分再作理由的補充，「我們還是希望不要繼續押人取供，柯文哲已經被關押4個月，真的夠久了！」

另外，先前不斷傳出柯文哲寄出辭職黨主席信件，黨中央到底收到沒，以及有無和柯文哲討論此事？秘書長周榆修回應「沒有收到信。」黃國昌強調，現在最重要的事情是，要確保柯文哲好不容易重獲的自由，不會因為不合理的理由，甚至因為執政黨政府高層的意思，再度遭到剝奪，「這是我們現在唯一關注的事情」。

▲柯文哲交保離開。（圖／記者湯興漢攝）

而民眾黨緊急應變小組也發布聲明表示，對此一結果深表遺憾與痛心；高等法院基於2點理由撤銷發回，針對逃亡部分，柯文哲已再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，不但沒有逃亡的動機，更何況原裁定已限制住居、出境、出海，柯更沒有逃亡的手段，「在此等情況之下，倘還認為柯文哲會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾」。

民眾黨緊急應變小組指出，柯文哲在京華城案中並無取得任何不法利益，北檢起訴書中關於收賄僅以「某時地」進行指控，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得。

民眾黨緊急應變小組提及，撤銷發回第二點理由，高院質疑具保金額「是否足以形成相當拘束力」，忽略原裁定3000萬元重保已對柯文哲家庭造成極為沉重負擔；檢方在經過4個月鋪天蓋地的搜索扣押後，已非常清楚柯文哲與妻子陳佩琪究竟有多少存款，如再強令增加巨額交保金，豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？

最後，民眾黨緊急應變小組強調，全力支持柯文哲捍衛自身清白，爭取公平審理之權利，並將於北院開庭審理時，依規定前往旁聽。