快訊／墜毀客機2天前「數度引擎熄火」！　乘客憶：濟州航空仍硬飛　

▲一名2天前曾經搭乘同一架客機的旅客表示，當時起飛前曾數度引擎熄火。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空7C2216航班29日在務安機場機腹著陸，隨後失控衝出跑道，撞上外側柵欄爆炸，造成至少47人死亡。然而有一名2天前曾經搭乘同一航班的旅客則表示，早在27日從曼谷出發時，同一架飛機就數度出現引擎熄火的情形，向機組人員反映後，濟州航空仍選擇飛回務安。

根據《江原日報》報導，一名27日同樣搭乘7C2216航班從泰國曼谷返回務安的旅客表示，自己數日前和家人一同從務安機場出發，搭機前往曼谷旅遊，並在27日返回南韓。

27日當天凌晨1時30分左右，他與家人搭乘7C2216航班回國，而當時搭的正是這架事故飛機、航空器註冊編號HL8088的波音客機。他回憶道，飛機從曼谷素萬納普機場出發時，就已經數度引擎熄火。

他表示，由於引擎數度熄火，害他很擔憂，於是向空服員反映，但對方卻表示沒有其他問題。最終飛機延遲1小時後才出發。

他強調，當時也有其他乘客懷疑飛機是否出問題，但濟州航空仍然照常執飛，所幸並未發生任何意外，安全降落於務安機場，然而誰也沒想到只過了2天，同一架飛機就發生墜機意外。

目前機上181人已確定47人死亡、2人獲救，另外132人仍在搜索中。