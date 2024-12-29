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台中超暖公車司機！　聖誕節給乘客「甜蜜驚喜」千人讚爆

▲公車司機在聖誕節當天給乘客們準備小禮物。（圖／翻攝Card）

▲公車司機在聖誕節當天給乘客們準備小禮物。（圖／翻攝Card）

記者張靖榕／綜合報導

台中一名公車司機在剛過去的聖誕節當天，特地為乘客們準備了一份「秘密驚喜」，讓寒冷的冬日多了一份溫暖。他的貼心舉動在網路上引發熱烈討論，短短兩天吸引超過千名網友按讚，紛紛留言大讚「超暖！」

該名台中公車司機於27日在網路論壇Dcard發文分享，他於聖誕節當天在公車刷卡機旁放了一盒巧克力，為乘客帶來節日驚喜。巧克力旁邊附上一張紙條，寫著「Merry Christmas 巧克力自己拿」，並貼心標註提醒內含牛奶和花生，讓乘客自行評估食用，同時幽默地加上一句警語：「垃圾別亂丟，不然上廁所會…」。司機更笑稱，當天彷彿成了「聖誕老公公」。

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司機在文章中寫道，「身為乘客的你／妳，會在刷卡時注意到嗎？」並附上巧克力盒的照片。他原以為乘客會害羞不敢拿，沒想到下班時發現盒子裡只剩不到十顆。他表示：「太驚訝了！這是最後一趟發車前補充後的樣子，從清晨第一趟到最後一趟，總共補充了三次。」

網友熱烈回應：超暖心！

這篇分享文章很快吸引逾千人按讚，網友紛紛留言，「好暖！搭到你的車真的很幸福」、「金莎超貴的，司機先生你人怎麼那麼好」、「看到這種小舉動，心情瞬間就好了。」

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