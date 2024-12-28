包工父子公祭…前妻哭到無力敲棺　兒曾發語音求救：沒辦法呼吸

記者白珈陽／台中報導

台中全聯倉儲大火奪走9條人命，其中2名死者包工廖姓父子28日下午舉行告別式，國民黨立委顏寬恒及民眾黨台中市議員江和樹都到場拈香致意。送行時，廖男前妻哭得悲傷欲絕，需要旁人攙扶，負責捧斗的廖男女兒及姪子、姪女，也難掩悲傷情緒，淚如雨下。

▲廖男女兒捧斗，情緒低落。（圖／記者白珈陽攝）



據查，廖姓男子（51歲）是包工頭，19日派兒子（27歲）到南屯區某工廠做工，但自己機車臨時故障，於是要兒子騎另一部機車將他載至大肚區全聯生鮮倉儲工作，其後兒子也一起留下施工，未料後續發生大火，父子受困夾層，最後葬身火場。家屬今天下午2時30分舉行公祭，多名民代低調到場向家屬致意，並於拈香結束後離去。

▲▼顏寬恒、江和樹到場拈香致意。（圖／記者白珈陽攝）



廖家阿嬤因悲傷過度，家屬擔心她無法接受白髮人送黑髮人，今天未讓她到場。告別式過程中，會場播放父子生前從小到大的快樂回憶，廖男的前妻數度無法控制情緒，痛哭不已，親屬見狀也上前攙扶、安慰。

▲廖男前妻數度痛哭，親屬上前攙扶、安慰。（圖／記者白珈陽攝）



送行時，前妻無力地拿起拐杖，為兒子敲棺，並由廖男的女兒與姪子、姪女捧斗，其中姪女也哭成淚人兒，現場氣氛哀戚。

善願愛心協會協助廖家喪葬事宜，會長郭志祥在今天透露，廖男兒子在火警發生後，曾撥打電話給家人，但家人沒接到，隨後兒子用語音發送訊息「現場濃煙很大，我沒辦法呼吸了！」，家人在2分鐘後趕緊回撥電話，但此時兒子已經遇難，從此天人永隔。