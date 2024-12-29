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全聯倉儲惡火「6人工班5死」！他獨活崩潰：為什麼只留下我？

廖姓父子雙雙命葬火窟。（圖/方萬民攝）

▲廖姓父子雙雙命葬火窟。（圖／CTWANT提供）

文／CTWANT

台中市大肚區的全聯倉儲本月19日發生嚴重火警，造成9死8傷悲劇，其中由51歲廖姓水電工包頭帶著27歲兒子和3名水電工的「5人工班」全罹難，其實該小組共有6人，但當天一名曾姓工人提前離開，意外逃過死劫，卻無法接受工作夥伴的離去，悲痛哭喊「為什麼只留下我？」

廖男率領水電班入場施作全聯新建倉儲水電，一行人卻遇上火災，一同葬身3樓夾層，5人被救出時已明顯死亡。不過，小組還有一名曾男，當天早退提前離開倉儲，沒想到從此天人永隔。

全聯倉儲惡火…水電工6人組「僅他倖存」　哭喊：為何只留下我

▲廖男帶領的工班5人罹難，僅1人逃死劫。（圖／CTWANT提供）

根據《TVBS》報導，曾男事後得知工作地發生火災，情緒相當激動，原因不是順利逃劫，而是昔日夥伴都命喪火窟，心碎大哭30分鐘，不斷哀喊「為什麼只留下我？」

據悉，廖男育有1子1女，兒子孝順認真，約20歲左右就跟著爸爸入行，一同工作、學習水電專業。協助喪葬的善願愛心協會會長郭志祥轉述，廖家全家感情很好，火災當天本來兒子要派到南屯工作，因廖男機車壞掉，父子才會共騎機車到大肚全聯工地。

由於火勢迅速延燒，廖男的位置最靠近出口，有機會逃生，但因發現兒子又馬上衝進去，就沒有再出來，父子倆雙雙喪命，令人不勝唏噓。

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