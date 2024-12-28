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高鐵南延「進高雄站」與台鐵路線平行　專家質疑必要性

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵南延屏東路線將進入高雄站和高雄市區。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南延屏東路線拍板，將採用進入高雄站的「高雄案」路線。台灣鐵道暨國土規劃學會指出，高鐵南延進入高雄市路線與台鐵平行，行駛時間可能不會差太多，看不出有做這條路線必要性，高鐵南延案應回頭檢視是否有需要南延。

台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長黃柏森表示，高鐵南延屏東路線5年前選了「左營案」，經過5年時間評估，今年卻傳出路線要重新檢討，多了「高雄案」的評估，較熟悉案子程序的人都猜得出來，最後結果會變高雄案，因為過程發現原本推的左營路線方案不可行，得換個方案來推，才有這個路線重新評估過程，以免突然更換方案讓大眾錯愕，但鐵道專業界大家心裡都有底，最後會換成高雄方案。

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黃柏森指出，高鐵南延案5年前選左營案，應該是為了貫徹上面政策倉促規劃出來的方案，但後面發現很多不可行的地方，事實上，學會在5年前就發現左營方案有很多問題，如今選高雄方案，沿著台鐵鐵路地下化路廊走，工程和後續營運難度會比左營案單純，但還是會有比較大問題，譬如沿線施工和拆遷問題，都是後續需要克服的。

高鐵南延案聚焦路線是否進高雄站，不過黃柏森說，台灣鐵道暨國土規劃學會認為最根本的應該要檢視高鐵為何要延伸屏東，聚焦方案選擇，對一般人影響有限，終點站在屏東，只是往哪裡走的差異，高雄案路線讓高雄多一個高雄車站，但現在高鐵左營站對高雄民眾來說並沒有不方便，高鐵延伸屏東是否有必要性，在區域規劃、交通網評估有何必要，是現階段要說明清楚的事情。

▲▼高雄車站。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵南延將進入高雄車站。（圖／記者賴文萱攝）

黃柏森認為，高鐵是否需要南延應該還需要很多討論，有沒有開挖延伸必要性，過往曾評估進入高雄案造價超過1200億元，現在可能要1500億或2000億元，多少經費要看物調，但有沒有相對不用花這麼多錢的方案，讓屏東民眾更便利，應該還有更多方案可以溝通，如果真的要延伸高鐵，花的時間和票價也應該讓大家檢視，是否蓋好後真的會搭。

高鐵南延屏東進入高雄站的市區路線與台鐵路線平行，黃柏森指出，高鐵南延路線現階段所端出的方案，看不出來有必要做這條路線，高鐵高雄方案跟著台鐵地下化路段進入，高鐵在板橋到南港也是跟台鐵路線，因市區路線不會跑太快，換成高鐵也不會比較快，就像高鐵和台鐵從台北到南港的行駛時間沒有差太多，為何要在台鐵平行路線再蓋高鐵，效益上有疑慮。

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