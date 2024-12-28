　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批故宮自我矮化迎合對岸盜版商　藍委要求停止申請「台北故宮」商標

▲▼故宮，故宮北院，國立故宮博物院，故宮觀光客。（圖／記者林育綾攝）

▲國立故宮博物院。（圖／記者林育綾攝）

記者崔至雲／台北報導

國立故宮博物院近年推出多項文創商品，但屢遭大陸民間廠商侵權。國民黨立委黃健豪今（28日）指出，故宮為防止對岸廠商盜版，居然異想天開、想要以註冊「台北故宮」商標方式，以為這樣可以解決盜版問題，殊不知這不但無法解決盜版行徑，更是官方向對岸自我矮化的巨大錯誤行為，要求故宮立即停止以「台北故宮」申請商標。

黃健豪指出，對岸廠商以台北故宮名稱盜版販售，故宮怎麼會認同對岸廠商的矮化名稱與做法，並且要以這名稱到對岸註冊？且不論是否能順利註冊成功，萬一對岸順利接受「台北故宮」名稱註冊，並且以此宣傳故宮自我矮化為地方政府的行徑，難道是民進黨政府同意一國兩制的做法嗎？

黃健豪說明，故宮於今年7月拜會陸委會詢問意見，陸委會即表示以台北故宮恐有自我矮化的疑慮。但是故宮卻置若罔聞，在七月花公帑找律師研究以台北故宮申請，置陸委會的專業意見完全不顧，陸委會是已經被執政團隊閹割了嗎？

黃健豪續指，到12月，故宮還在找律師、專家學者開會談台北故宮，顯示故宮鐵了心，就是要以台北故宮名義申請商標。這到底是總統賴清德還是行政院長卓榮泰的指示？還是故宮院長的一意孤行，要以自我矮化來打開對岸市場。

黃健豪說，這就好像盜版商取個山寨名稱，結果正版商去配合盜版，以為這樣就能解決盜版、消費者就能分清楚？試問，哪個名牌業者會自降格局改名配合盜版商？

黃健豪要求故宮立刻停止以台北故宮申請商標，並將委請律師與專家學者的費用羅列清楚，讓國人知道用納稅錢自我矮化的費用花了多少。後續也將在預算協商時提案刪除這些費用，以為警惕。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！　不愛這個字
哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝！
2024世界最美臉孔出爐！　子瑜第10年進榜
快訊／退房時間沒回應　高雄女陳屍商務旅館
好冷！　北市4天29人猝死
快訊／「影史最美茱麗葉」逝世！　16歲被騙拍裸戲爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批故宮自我矮化迎合對岸盜版商　藍委要求停止申請「台北故宮」商標

徐巧芯質疑公器私用買軍服　王定宇：花自己錢跟民間廠商買也不行？

藍營推65歲免繳健保挨轟　前綠委：年輕人要捍衛自己的權益

北檢不服柯文哲交保抗告　李彥秀：後續政治影響力不可小覷

沈伯洋稱敬重劉靜怡「投票是策略問題」　劉不買單：改變敬重定義

出席國民黨黨慶！朱立倫談柯文哲案　籲「司法公正」：勿受政治操縱

王義川拍發言台桌罵黃國昌　王鴻薇：從沒有人如此低級

韓國瑜赴川普就職　跟團人選出爐「綠派2人、藍搶破頭、白陳昭姿」

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

自爆求神明「還柯文哲清白」　蔡壁如：風雨過後終有彩虹

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

批故宮自我矮化迎合對岸盜版商　藍委要求停止申請「台北故宮」商標

徐巧芯質疑公器私用買軍服　王定宇：花自己錢跟民間廠商買也不行？

藍營推65歲免繳健保挨轟　前綠委：年輕人要捍衛自己的權益

北檢不服柯文哲交保抗告　李彥秀：後續政治影響力不可小覷

沈伯洋稱敬重劉靜怡「投票是策略問題」　劉不買單：改變敬重定義

出席國民黨黨慶！朱立倫談柯文哲案　籲「司法公正」：勿受政治操縱

王義川拍發言台桌罵黃國昌　王鴻薇：從沒有人如此低級

韓國瑜赴川普就職　跟團人選出爐「綠派2人、藍搶破頭、白陳昭姿」

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

自爆求神明「還柯文哲清白」　蔡壁如：風雨過後終有彩虹

遊客瘋追雪！合歡山武嶺觀景台擠爆變夜市　雪還沒來先吞罰單

與Uber Eats婚事告吹！　foodpanda德國母公司股價慘跌逾9%

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

金門無照高職生自撞對向護欄！車頭爛毀　乘客破相慘送醫

張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！不愛這個字 算命師1原因拒絕

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

赴日旅遊注意！免稅制度改「先付後退」　估2026年11月上路

彰化139線道又出事！妙齡女騎士壓車失控噴飛　Z400慘留刮痕

亞塞拜然證實「飛機遭飛彈擊落」！　生還者：墜機前傳巨響

AI教父示警！　人工智慧「30年內毀滅人類」機率增至20％

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

柯文哲回家　面對媒體一語不發　

柯文哲要展開復仇？郭正亮曝最緊迫重點

柯文哲交保　法律人：無一刀畢命證據

她轟應曉薇「隱匿雙重國籍」騙選民：3000萬議員薪水應全吐出

北檢不服柯文哲交保提抗告　民眾黨：政治辦案讓司法公信力掃地

2026台北市長民調　綠營推他差距最小

陳菊腦血管阻塞住院　陳其邁曝病況

應曉薇被爆擁雙重國籍　辦公室回應：14年前已放棄加拿大國籍

藍委電話被打爆、醫界反彈大　國民黨推老人免繳健保「急收手」

謝立功：有人要讓黃珊珊復權

65歲免繳健保惹議！國民黨急煞車　本會期不強推

柯媽：柯文哲探望住院父都在哭

看柯文哲涉「宗教、賭博、政治」3檯面下金流　王婉諭：不勝唏噓

即／陳菊腦血管阻塞！住院治療中

更多熱門

相關新聞

大美不言特展明年1月移師嘉義

大美不言特展明年1月移師嘉義

國立故宮博物院偕巴黎裝飾藝術博物館（Paris’ Musée des Arts Décoratifs）與法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）共同呈獻的「大美不言」典藏精粹特展，自9月26日於台北開展至今，已吸引超過43萬人次欣賞，台北場將展至29日，明年1月23日至4月20日移師至嘉義故宮展出，讓南臺灣民眾能近距離欣賞橫跨古今時空和東西地域的藝術珍品。

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

眼睛出血、玻璃體破裂！　藍委吳宗憲緊急住院開刀

卓榮泰感佩民眾上街　藍委轟「失言失格」：竟公開鼓勵挑戰公權力

卓榮泰感佩民眾上街　藍委轟「失言失格」：竟公開鼓勵挑戰公權力

快訊／藍委成功突圍！　三路齊發進入議場

快訊／藍委成功突圍！　三路齊發進入議場

關鍵字：

故宮盜版藍委台北故宮

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面