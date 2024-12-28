批故宮自我矮化迎合對岸盜版商　藍委要求停止申請「台北故宮」商標

▲國立故宮博物院。（圖／記者林育綾攝）



記者崔至雲／台北報導

國立故宮博物院近年推出多項文創商品，但屢遭大陸民間廠商侵權。國民黨立委黃健豪今（28日）指出，故宮為防止對岸廠商盜版，居然異想天開、想要以註冊「台北故宮」商標方式，以為這樣可以解決盜版問題，殊不知這不但無法解決盜版行徑，更是官方向對岸自我矮化的巨大錯誤行為，要求故宮立即停止以「台北故宮」申請商標。

黃健豪指出，對岸廠商以台北故宮名稱盜版販售，故宮怎麼會認同對岸廠商的矮化名稱與做法，並且要以這名稱到對岸註冊？且不論是否能順利註冊成功，萬一對岸順利接受「台北故宮」名稱註冊，並且以此宣傳故宮自我矮化為地方政府的行徑，難道是民進黨政府同意一國兩制的做法嗎？

黃健豪說明，故宮於今年7月拜會陸委會詢問意見，陸委會即表示以台北故宮恐有自我矮化的疑慮。但是故宮卻置若罔聞，在七月花公帑找律師研究以台北故宮申請，置陸委會的專業意見完全不顧，陸委會是已經被執政團隊閹割了嗎？

黃健豪續指，到12月，故宮還在找律師、專家學者開會談台北故宮，顯示故宮鐵了心，就是要以台北故宮名義申請商標。這到底是總統賴清德還是行政院長卓榮泰的指示？還是故宮院長的一意孤行，要以自我矮化來打開對岸市場。

黃健豪說，這就好像盜版商取個山寨名稱，結果正版商去配合盜版，以為這樣就能解決盜版、消費者就能分清楚？試問，哪個名牌業者會自降格局改名配合盜版商？

黃健豪要求故宮立刻停止以台北故宮申請商標，並將委請律師與專家學者的費用羅列清楚，讓國人知道用納稅錢自我矮化的費用花了多少。後續也將在預算協商時提案刪除這些費用，以為警惕。

