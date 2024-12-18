故宮南院女員工制服「只有裙裝」？院長：明年可選褲子

▲故宮南院性平議題再度受到關注，女性員工明年將有褲裝。（圖／故宮南院提供）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院性平議題再度受到關注，包括南院展場女性人員服裝一直只有「裙裝」能選擇，此外還有性騷案、霸凌案的投訴疑似被合併。對此故宮院長蕭宗煌今（18日）回應，南院明年有褲裝可選擇，而性騷案、霸凌案是同一主管調查，但並不是同一案，而是分為兩案處理。

立法院今（18日）召開教育及文化委員會，審查有關國立故宮博物院114年度預算案，其中有立委再度提及故宮性平、霸凌案議題，包括南院展場服務人員的女性制服，過去礙於經費限制，只能提供女性人員「裙裝」，不符合性別平等規範。

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不過南院處先前已經和廠商協調，人員現在可先選擇穿黑色長褲。故宮院長蕭宗煌也說，褲裝已經在設計製作，明年將會提供褲裝讓人員選擇。至於性騷案、霸凌案的投訴，雖然是同一主管接手，但並不是合併成同一案，而是分為兩案處理。

立委柯志恩也提到，有聽聞故宮僱用大量承攬、約聘人員，但相關人員在投訴霸凌案時，卻收到故宮表示「只接受公務員投訴」，造成許多約聘人員受到不平等待遇卻申訴無門，這相當離譜。蕭宗煌回應，不太可能只接受公務員、不受理約聘人員申訴，這部分會再跟同仁們瞭解查清、做充分檢討。