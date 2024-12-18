故宮約聘人員薪水「南北院1年差6萬」　院長：北部消費較高

▲故宮被爆同「宮」不同酬，南北院約聘人員薪資差距大。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

故宮被爆同「宮」不同酬，相同的職務，南北院區薪水差距甚高，南院薪資平均每個月少了5千多元，一年就差距超過6萬元。對此，故宮院長蕭宗煌說明，這是由於南北生活消費水平不同，外包商在競價上也會有影響，但都有符合基本薪資規範。

立法院今（18日）召開教育及文化委員會，審查有關國立故宮博物院114年度預算案，而在人事行政費用討論上，也有不少立委提出意見。其中立委柯志恩提到，故宮南院透過大量承攬人力，以外包的方式約聘雇員，卻聽到同「宮」不同酬的事情。

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她舉例，過去北院的空調維修相關人員17人，一年共91.7萬元薪資，但南院相同的職務配置，一年只有63.5萬元，南北高達28.5萬元的落差；今年調整後，北院還是有74.64萬元，而南院一樣是63.5萬元，還是有很大的差距，光是一年就差了超過6萬元，「如果南北公務員薪資沒有差距，為什麼約聘人員有這麼大的落差？」

院長蕭宗煌說明，公務員南北薪資確實沒有差距，但外包人員方面，因北部生活消費水平較高，南部較低，外包商在競價上也會有影響，但都有符合基本工資規範。如果外包人員南北院酬勞要一樣，南院整個招標機制就要再調高。不過柯志恩依然認為，這差距太多，需要故宮再給個說法。

此外柯志恩也提到，先前質詢提到霸凌案時，院長口口聲聲說故宮的霸凌申訴「掛零」，但後來就有人爆料，除了南院前科長被投訴、已經離開職務之外，還有其他人員在粉專投訴時，卻遭到封鎖，或被以理由不充分否決。另有約聘護理師被要求假日去值班，但面對勞役不均、身心受創，投訴時卻被告知「申訴管道只限受理公職人員」。

柯志恩認為，故宮聘用這麼多約聘人員，但面臨問題和困難時，申訴處處受限、碰壁，既領著低薪，投訴又無門，這樣並不公平，這些去查班表都有證據，希望故宮對這些領著低工資又辛苦的人員給個交代。蕭宗煌表示，會去了解這個情況，照理說不可能只限公務員才能投訴，但會去了解、檢討並改進。