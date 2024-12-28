快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（28日）上午11時28分針對18縣市發布低溫特報，因今至明（29日）晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：28日上午至29日上午

＊橙色燈號2：新北市

＊黃色燈號：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

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▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天北部高溫只有13、14度，其他地區則是17到21度，入夜後是這波冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻作用，台南以北及宜蘭將出現10到11度的低溫，其中苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫發生的機率，高屏及花東也只有12、13度。

降雨的部分，東半部地區有局部短暫雨，北部、南部地區及中部山區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。



資料來源：氣象署