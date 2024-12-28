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社會 社會焦點 保障人權

女友被通緝　他為救愛「油門催下去撞警」下場要坐牢

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）明知女友是通緝犯，又是被列管的毒品調驗人口，今年3月間兩人遇到警察攔查，他為了幫助女友躲避攔查，竟催下機車油門從警察身旁強行穿越逃逸，導致警察遭撞傷。雖然阿輝矢口否認犯行，但高雄地院法官不採信，並依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑10個月。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲阿輝為了幫助女友躲避攔查，竟騎車強行「鑽縫隙」逃跑，導致警察受傷。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝的女友是通緝犯，又是警方列管的毒品調驗人口，今年3月間他騎乘機車搭載女友外出，卻在行經高雄市鼓山區登山街某巷口時遇到正在執行勤務的警察，他竟為了幫助女友躲避攔查，無視警察要求停車受檢，直接催下油門從警察身旁強行穿越逃逸。

該名警察因阻攔遭撞，導致四肢多處擦挫傷、燙傷，在場其他警員見狀，立刻上前以妨害公務現行犯逮捕阿輝，同時也將阿輝的女友逮捕歸案。

阿輝矢口否認妨害公務，他辯稱，當時他想要逃跑，但沒有衝撞警察的意圖，是警員出手拉他，接著機車就倒了。

不過，高雄地院法官檢視相關證據之後發現，事發巷口空間狹小，警察站在路中央攔停，阿輝仍試圖鑽縫隙穿越，客觀上有高度風險可能會撞到警察；此外，阿輝自己也說了，「我從那個縫隙鑽過去的話，如果警察沒有來攔我，應該是不會撞到」。

法官表示，阿輝主觀上已經預見前方的警察有阻攔之意，如果從旁邊空隙穿越逃逸，極有可能撞傷警察，卻還是催下油門強行通過，明顯有駕駛動力交通工具妨害公務執行之不確定故意，最終不採信他的說詞，並依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他有期徒刑10個月，全案仍可上訴。

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