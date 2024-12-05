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社會 社會焦點 保障人權

正宮怒告小三反揭夫劈腿情史　他曬空白配偶欄瞎扯妻是姊

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，女子小花（化名）與丈夫阿德（化名）發生婚外情，憤而對小花提告求償50萬元，結果反而揪出阿德腳踏兩條船的事情。高雄地院法官表示，阿德曾拿出配偶欄空白的身分證給小花看，害小花誤信淪為小三，最終認定小花在交往時不知道阿德已婚，裁定駁回人妻的告訴。

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲阿德隱婚與小花交往。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，她和阿德是在2022年11月結婚，2023年6月阿德坦承正在與小花交往，她一氣之下提出質問，阿德才表明是從2022年9月開始與小花交往，兩人發生過6次性行為，她自認配偶權受到侵害，因而決定對小花提告求償50萬元。

小花則辯稱，她與阿德是在2021年間認識，2022年6月在網路上重逢，阿德隱瞞有女友的事情與她交往，就連結婚的事情也瞞得很緊，直到友人告知阿德已經是有婦之夫，她才驚覺自己淪為小三，提出質問時，阿德仍矢口否認，甚至拿出配偶欄空白的身分證給她看，意圖繼續欺騙，她也是被欺騙感情的受害者。

高雄地院法官認為，經調查，阿德與妻子結婚沒有宴客、沒有舉行公開婚禮，也沒有以其他方式向親友公告周知，一般人確實難以知悉兩人已婚的事情。

而在LINE對話截圖證據中，小花在2023年6月傳送臉書帳號截圖，質問阿德是否已婚、有配偶，阿德矢口否認，甚至謊稱妻子是姊姊，接著傳送配偶欄空白的身分證正反面照片給小花看，保證「LIVE版照片！沒有改圖的可能」。

阿德也坦承，當時他不想讓小花知道妻子是誰，但不知道那時候小花已經知道全部實情了，才會謊稱妻子是姊姊。法官認為，阿德積極隱瞞自己已婚的事實，小花在被友人告知實情之前，的確有可能始終不知情。

最終，法官採信了小花的說詞，認為她受到阿德以兩面手法欺騙，加上現有證據無法證明她是在知悉阿德已婚的情況之下，仍同意交往、發生性行為，不構成侵害配偶權，於是裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。

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