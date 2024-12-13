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社會 社會焦點 保障人權

高雄男當人頭戶甩鍋前女友　秒被打臉「他卡裡面沒錢」

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）2022年11月間將自己的證件、銀行帳戶、虛擬錢包帳戶交給詐騙集團使用，被逮之後一度辯稱他把提款卡交給女友使用，結果被女友打臉「他卡裡面沒錢我拿那個做什麼用，我自己有錢幹嘛拿他的卡」。高雄地院法官日前審理此案，並依洗錢罪判處小豪有期徒刑4個月，併科罰金2萬元。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲小豪將自己的銀行帳戶資料交給詐團使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪2022年11月間將自己的身分證、健保卡、銀行帳戶資料、虛擬錢包帳戶及密碼，通通交給詐騙集團使用，導致受害者被騙錢，損失6萬9900元。

小豪到案之後，一度辯稱自己曾辦理貸款20萬元，需要上述資料進行驗證，他沒有交出提款卡及密碼，也不知道錢是被誰領走的，他有2張提款卡，1張自用，1張則交給當時的女友A使用。

不過，A女表示，她和小豪交往不到半年就分手，剛在一起時，小豪還欠別人錢，是她幫忙償還的，大約1萬多元，後來分手了，她當面交還提款卡，況且「他卡裡面沒錢我拿那個做什麼用，我自己有錢幹嘛拿他的卡」。

高雄地院法官認為，小豪雖然將銀行帳戶等個人資料交給詐團使用，但現有證據無法證明他有參與詐騙過程或事後提領、分得贓款等行為，考量到他已經改口坦承犯行，最終依洗錢罪判處他有期徒刑4個月，併科罰金2萬元，前者得易科罰金12萬元，後者得易服勞役20日，全案仍可上訴。

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