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社會 社會焦點 保障人權

躲替代役徵集令「跑去做詐騙」　高雄男下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）2022年9月應該前往台中成功嶺報到，他卻無視替代役徵集令，反而跑去做詐騙，導致2名受害人分別損失15.4萬元、9.8萬元。高雄地院法官日前審理此案，並依法判處阿強有期徒刑1年，得易科罰金36萬元。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲阿強拒當替代役，還跑去做詐騙。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強的母親在2022年8月間簽收替代役徵集令，他原本應該在2022年9月間前往台中成功嶺入營，卻沒有依照通知按時前往報到，因而觸法。

更誇張的是，阿強不僅無視替代役徵集令，還跑去做詐騙，2022年9月間他向受害人A聲稱，可以代為製作薪轉證明，幫助美化信用，誘騙對方交付15.4萬元；同年8月至10月間他又以可加入酒店車隊等理由，誘騙受害人B交付會費、押金、車馬費，共計9.8萬元，但這些錢全部都被納入他的口袋中。

阿強被逮之後，對於上述犯行均坦承不諱。高雄地院法官認為，阿強為替代役男，卻不願意善盡憲法上應盡的義務，不僅無故未報到，還一再詐取他人財物，行為確實不應該，考量到他已經坦承犯行，最終依意圖避免替代役之徵集，而應受徵集，無故逾應徵期限5日罪，判處有期徒刑3個月，另依2次詐欺取財罪分別判處有期徒刑6個月、5個月，合併應執行刑期為1年，得易科罰金36萬元，全案仍可上訴。

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