當「小蜜蜂」賺外快　高雄男反噴10萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿志（化名）為了賺外快，擔任販毒集團的運毒司機，今年3月間他依照指示與買家面交，沒想到對方是警員喬裝的，當場被逮。高雄地院法官日前審理此案，並依販賣第三級毒品而混合2種以上毒品未遂罪，判處阿志有期徒刑2年，緩刑5年，還要向公庫支付10萬元。

▲阿志是販毒集團的運毒司機。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿志為圖報酬，受僱擔任運毒司機，俗稱小蜜蜂，並與真實姓名不詳的2人合作共同販毒；警方接獲線報，今年3月間佯裝成買家，向販毒集團的成員A聯繫，約定以3000元的價格購買1包愷他命、8包毒品咖啡包。

販毒集團成員B「接單」之後，指示阿志帶著毒品前往約定地點，結果雙方剛碰面，阿志就被警員當場逮捕。警方在阿志的車上找到24包愷他命、36包毒品咖啡包和現金2萬8500元，阿志僅承認其中的1萬8500元是先前販毒交易所得，剩下的1萬元則沒有給出合理的解釋。

高雄地院法官認為，阿志為圖報酬，無視法紀，受僱擔任「小蜜蜂」，考量到本案的買家是由警員喬裝，尚未產生毒品流入市面的實質傷害，加上他已經坦承犯行，最終依販賣第三級毒品而混合2種以上毒品未遂罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間應付保護管束，還要向公庫支付10萬元、提供240個小時的義務勞務、接受5場法治教育，全案仍可上訴。