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社會 社會焦點 保障人權

欠115萬賭債答應幫「跑腿」　泰男來台下場要關10年半

記者黃翊婷／綜合報導

泰國籍男子阿隆（化名）因積欠泰銖120萬元（約新台幣115萬元）賭債，經債主介紹，答應幫忙運毒還債，今年8月間他帶著裝有202包海洛因的行李箱搭機來台，沒想到一下飛機就被抓包。高雄地院法官日前審理此案，並依運輸第一級毒品罪判處阿隆有期徒刑10年6個月。

▲▼行李箱、行李箱示意圖、輸送帶、托運行李、機場行李。（圖／VCG）

▲阿隆答應幫忙運毒來台。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿隆是泰國籍人士，他在當地賭場積欠泰銖120萬元賭債，為了償還債款，他在同年8月間透過債主介紹，認識運毒集團成員，對方要求他協助把從過外運輸來的毒品，轉運至台灣，完成之後可以獲得泰銖30萬元的報酬。

阿隆答應之後，運毒集團成員先給予泰銖5萬元，讓他訂機票、飯店，接著雙方相約在咖啡店碰面，他拿到一個裝有202包海洛因的行李箱，隔日上午便從泰國搭機飛來台灣。然而，阿隆一下飛機，就在入境檢查時，被眼尖的海關人員抓包行李箱內夾藏違禁物品。

高雄地院法官表示，阿隆為了償還積欠的賭債，不思透過正當途徑賺錢，明知要幫忙運毒，仍一口答應，而且行李箱中的海洛因純質淨重多達1932.66公克，一旦流入市面，後果不堪設想，考量到他已經坦承犯行，毒品也沒有真的流入市面，他又是經他人策動才加入運毒的最底層人員，最終依運輸第一級毒品罪判處有期徒刑10年6個月，並應於執行完畢或赦免後驅逐出境，全案仍可上訴。

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