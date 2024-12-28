TVBS民調／2026台北市長　蔣萬安對決綠營5人「王世堅差距最小」

記者黃翊婷／綜合報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，台北市長選戰部分，包含綠委吳思瑤、王世堅、行政院副院長鄭麗君都曾被點名，有可能對決現任市長蔣萬安。而在最新民調中，若綠營推派王世堅，支持度為27％，蔣萬安的支持度則是56％，雙方差距最小，僅29個百分點。

▲若綠營推派王世堅（左）參選2026台北市長，與蔣萬安（右）的支持度差距最小。（圖／翻攝自台北市議會直播）

根據TVBS民調中心調查，若民進黨推派王世堅參選2026台北市長，與國民黨籍的蔣萬安對決，蔣萬安的支持度為56％，王世堅為27％，另外還有17％選民尚未決定。

若民進黨推派台北市議員苗博雅，支持度分別為蔣萬安59％、苗博雅28％、未決定13％；若推派立委吳思瑤，支持度分別為蔣萬安60％、吳思瑤24％、未決定16％；若推派行政院副院長鄭麗君，支持度分別為蔣萬安61％、鄭麗君22％、未決定17％；若推派立委莊瑞雄，支持度分別為蔣萬安64％、莊瑞雄19％、未決定17％。

由調查結果可知，在綠營5名可能人選中，王世堅與蔣萬安的落差幅度最小，僅相差29個百分點。本次調查是TVBS民意調查中心於今年12月16日至24日晚間6點30至10點進行，採用電話號碼後4碼隨機抽樣訪問，共接觸1319位20歲以上的台北市民，其中有271人拒訪，成功訪問有效樣本共1048人，在95％信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內，調查經費來源自TVBS。