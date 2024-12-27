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王世堅籲柯文哲道歉放過小草　「別一直騙、一路騙、跟黃國昌一起騙」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（資料照／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

北檢昨（26日）正式起訴民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，隨後進行的接押庭一路開到27日凌晨，最終台北地院法官裁定3000萬元交保。最大柯黑王世堅今受訪時坦言不勝唏噓，並表示，柯文哲心知肚明全部案情，為何還要繼續騙？應該鄭重向全體國人道歉，讓民眾黨有志之士浴火重生，也不要再拉民眾黨這些優秀年輕小草們下水，不要一直騙、一路騙、跟黃國昌一起騙，這樣不對。

王世堅坦言，看到現在的柯文哲只有八個字形容，不勝唏噓、哀矜勿喜，整個社會經過這半年來柯案的衝擊下，現在也是該翻頁的時候了，柯文哲應該認罪、道歉，他的民眾黨才能浴火重生，柯文哲做的這些事也應該鄭重向全體國人道歉，國家社會如何栽培他，讓他能夠擔任首都市長，隨著一件件不堪的事實證據在起訴書被呈現出來後，柯文哲應該跟國家社會道歉，也應當道歉，這是他現在最好的救贖。

王世堅強調，不要再讓黃國昌帶領的民眾黨一再胡說八道，把柯文哲的索賄圖利案講成政治追殺、秋後算帳，他們講的出口也是為了政治打算，黃國昌是政治賭徒，還想藉由民眾黨讓他的政治生涯借屍還魂。黃國昌用如此不堪字眼批評檢調人員，還說功在黨國，黃國昌是功在舔柯。

王世堅指出，主事人就是柯文哲，要敢做敢當，如此多事實證據呈現後，他心裡有數，京華城圖利案中收取多少賄賂、背信、違反公共利益使用，柯文哲心知肚明，再如何狡辯也還會有更多事實證據呈現，柯文哲當然還可以賴，當那麼多小草、八位立委、議員也跟著唱和說被冤枉，但每樣證據攤出來後只會讓他們更難堪。

王強調，光是現在起訴書內容跟事實就應該好好探究，這些柯文哲自己做的事應該清楚，好漢做事好漢當，一肩扛起，不要再拉民眾黨這些年輕小草們下水。

對於柯文哲政治前路，王世堅坦言，到此為止，柯文哲判自己政治死亡、社會死亡，一切都是他自己導致，應該認罪、不要硬凹跟整個社會道歉，柯案就交給司法公正審理、做出應有判刑。柯文哲認罪道歉後，反而因為這樣的誠懇態度量刑上輕很多，現在這麼重，就是因為柯文哲曾連應訊都不肯，有史以來最高傲待審犯之一，他認罪跟道歉，也讓民眾黨解脫，民眾黨還有那麼多優秀的年輕小草，他們聽了柯文哲編織的夢一路追隨，怎麼忍心再演第二套政治追殺劇本？

王世堅指出，小草們雖然有些離開，但還有很多鋼鐵小草追隨，柯文哲於心何忍？他心知肚明全部案情，為何還要繼續騙？若他能認罪道歉、放過民眾黨一馬，讓民眾黨有志之士浴火重生，否則第三勢力會被其他新生勢力取得，柯文哲到此為止，不要一直騙、一路騙、跟黃國昌一起騙，這樣不對。
 

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