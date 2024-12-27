王世堅批柯文哲帝王心態　「哪個從政者敢跟江湖人物打秋風？」

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

北檢昨（26日）正式起訴民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，最終台北地院法官裁定3000萬元交保。而起訴書也揭露，柯文哲的行動硬碟「家訓」資料夾內有29個檔案，名為「朕.doc」的檔案打開後，可看到「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等內容。對此，綠委王世堅今受訪表示，五百年必有王者興，柯文哲認為就是自己了，所以以帝王自居，但帝王心態聽不進去專家意見，有哪個政黨、從政者或參選總統的人敢如此大膽，向一位江湖人物（陳盈助）打秋風，品德上有問題。

對於柯文哲自稱朕，王世堅表示，自己早就看穿這點，當年才會送龍袍，柯文哲是帝王思想，從小到大智商高、懂得讀書、自視甚高，在市府開會時就已朕自稱，當時挑發言人時，刻意栽培女性發言人，一方面女性心思細膩，另一方面有才貌雙全特點，四個字形容他那種方式，後宮選妃，連公燈處、不相干的工程單位都拉來當發言人。

王世堅指出，柯文哲那麼愛講話，什麼話都講了還要八位發言人幹嘛？組兩桌麻將嗎？柯文哲自稱皇上，享受那種權位跟快感，所以送出龍袍，自己送市長禮物是要點醒他們犯的毛病，通常禮物最晚隔天就拿回來，這套龍袍十天才拿回來，拖了這麼久，顯然對他有心理治療效果，沒事就穿一穿。

王世堅直言，五百年必有王者興，柯文哲認為就是自己了，所以以帝王自居，自己最早看破這種心態，但再聰明、再強，柯文哲的專業就是醫學，但除此以外一竅不通，比方說這次都市更新問題，還有市政部分都不是柯文哲一人能了解，但這種帝王心態聽不進去專家意見，所以京華城案發生問題，從第一任都發局長林洲民以降，每一屆都好言相勸，說容積規範如何、萬萬不可行，柯文哲卻一意孤行。

對於民眾黨秘書長周榆修反咬新境界基金會運作方式一樣，王世堅直言，他覺得哪個基金會運作方式一樣，那請檢調來查，不法的事情就應該被攤在陽光下，那麼多基金會為什麼只有民眾黨的被查？因為出事了啊！包含京華城案、政治獻金跟柯文哲的不當需索，比方說陳盈助，這是江湖人物，作證時也講得很清楚，給出一個龐大金額，有哪個政黨、從政者或參選總統的人敢如此大膽，向一位江湖人物打秋風，品德上有問題。

起訴書提到，曾涉職棒簽賭案的博奕大亨陳盈助，在柯文哲市長任內資助300萬現金，邱姓證人特地北上，將錢拿給柯文哲，一進辦公室就看到柯文哲在踩飛輪，直到離開柯文哲都沒有下來。

至於是否認為民眾黨對柯文哲、高虹安兩套標準？王世堅表示，哪個救得起來他們看得清楚，高虹安風波畢竟不是全國性，而柯文哲掀起的波瀾是在首都市長任內、又是民眾黨主席，是全國性影響，如果柯文哲案的貪瀆被起訴、判重刑，民眾黨從頭到尾相挺到底，就團滅了，若還未判刑前能有決斷，柯文哲認罪道歉讓民眾黨重生，否則繼續跟黃國昌合作瞎掰，其他有理想從政者應該看穿這一切，切割柯文哲、黃國昌走自己另一條路。