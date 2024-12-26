京華城案柯文哲為何圖利收賄？　檢方：籌謀培植政治實力及募集資金

▲柯文哲兩大案今偵結。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金案，北檢今(26日)全案偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，共求刑28年6月。而為何柯文哲會選擇圖利京華城、收受賄賂？檢方新聞稿提到，柯文哲以「都市更新」為競選臺北市長重要政見，明知京華城公司申請最高20％容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例等相關法令，但卻為籌謀培植政治實力及募集資金，圖利京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元。

檢方新聞稿指出，柯文哲以「都市更新」為競選臺北市市長重要政見，且親自為京華城案等都市發展論壇致詞，深知都市更新法令，明知京華城公司申請最高 20％容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例等相關法令，但卻為為籌謀培植政治實力及募集資金，因沈慶京不堪京華城購物中心營運虧損，欲透過土地重建牟利，沈遂持續向柯文哲訴求協助恢復京華城容積，2人於109年2月20日會面，後由柯裁示推進京華城案，圖利京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元。

檢方再指，後沈慶京見柯文哲已踐履京華城一案，因此透過張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從集團總部取款後，由7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯。待朱亞虎通知賄款210萬元已交付、並附上捐款人頭名單後，李文宗隨即向柯報告，並傳訊給朱亞虎，表達柯文哲感謝之意。

檢方提到，還發現柯文哲111年10月18日舉行京華廣場動土典禮，柯文哲是其唯一邀請的政治人物，沈慶京還交代秘書自名下帳戶提領1600萬元現金，在柯出席動土典禮後，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自交付現金1500萬元賄款，，嗣以EXCEL檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈交付賄款之事實。

▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）