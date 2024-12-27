　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯曝綠委疑公器私用！海軍服改民進黨版「外界買不到」破例開賣

▲▼國民黨團召開 憤怒 霸凌屍未寒 派系急分贓 記者會 林思銘 徐巧芯出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯曝綠委疑公器私用，「海軍軍服改民進黨版」還號稱破例開放一次。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委徐巧芯27日爆料，國防外交委員會的召委王定宇疑公器私用，將外界無法購買的海軍軍服「改成民進黨版本」，並「破例開放一次」限量購買，讓她諷刺「怎麼不幫我們改一件Team ROC KMT？」

徐巧芯27日在臉書貼出一張由立委王定宇國會辦公室發出、且印有辦公室收發章的便箋照片，內文寫著「小英海軍風外套，原屬海軍軍服，外界無法購買，定宇特別找到原廠供應商，稍微去除軍方特徵後，（將ROC Navy改成Team Taiwan DPP），破例開放一次限量購買」。

▲▼徐巧芯批綠委「把海軍軍服改民進黨版」　標榜外界買嘸破例開放。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲徐巧芯貼出便箋。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

便箋還寫著，「為了讓尺寸更符合各位曼妙身材，現在在黨團會議後方套量、統計，請靜靜的至後方套量，黨團會議結束後，會在王定宇辦公室套量到今天（12/27，週五）下午5點為止。若有助理、後援會自費訂購，也請套量一下，以免失誤。風衣是Gore-Tex正廠品牌，（原價1萬6千元），沒有現貨、量身訂做」。

徐巧芯直言，把外界無法購買的海軍軍服改成民進黨版本，「破例一次」限量購買，還要民進黨團靜靜至後方套量，是多怕別人發現，「怎麼不幫我們改一件Team ROC KMT」、「國防外交委員會的召委可以這樣公器私用喔？」

不過貼文發出不久後，徐巧芯補充說，「王召委剛剛跟我解釋了，他說這樣寫只是為了誘導更多民進黨的人購買」、「所以是他去騙民進黨的人，還是被發現了硬拗，只能二選一喔！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
五井監獄淪炮房！女警和囚犯「牢中激戰」
「65歲以上免繳健保費」今闖關　石崇良憂心：恐成另一種負擔
陳菊流感又腦血管阻塞！　醫曝2症狀關聯
快訊／郭富城唱到一半當場濺血！
快訊／哈薩克空難38死　航空公司：飛機遭物理、技術外部干擾後
吳宗憲怒轟曾國城「電視還容下你這胖子主持」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

徐巧芯曝綠委疑公器私用！海軍服改民進黨版「外界買不到」破例開賣

快訊／揭弊者保護法三讀！洩吹哨者身分最重關5年　查獲不法有獎金

林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

海基會再籲對岸釋放台灣一貫道長者　家屬擔憂3人身體狀況

林佳龍接見片山和之　感謝日本政府重視台海穩定盼簽經濟夥伴協定

為柯文哲案火爆互槓！　黃國昌酸賴清德令北檢、王義川拍桌反嗆

2025年大陸台商春節聯誼　2月3日於美福飯店舉行

快訊／陳菊健康檢查發現腫瘤！出院前1日腦血管阻塞　住院治療中

蔡壁如堅辭市政顧問　盧秀燕：她對民眾黨有不可救藥的感情

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

曾子益親密戲多「老婆吃醋」　甜曝安撫方法：親她100次

黃國昌聽檢察官論告犯罪事實　氣到離席：必須出來呼吸一下

小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

#黃國昌 看 #柯文哲 含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

謝娜缺席婚禮…為陳喬恩戴白紗　喊話Alan「多多包容」逼哭她

徐巧芯曝綠委疑公器私用！海軍服改民進黨版「外界買不到」破例開賣

快訊／揭弊者保護法三讀！洩吹哨者身分最重關5年　查獲不法有獎金

林秉文棄保潛逃遭通緝！　王鴻薇轟：又是88會館案到底水多深

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

海基會再籲對岸釋放台灣一貫道長者　家屬擔憂3人身體狀況

林佳龍接見片山和之　感謝日本政府重視台海穩定盼簽經濟夥伴協定

為柯文哲案火爆互槓！　黃國昌酸賴清德令北檢、王義川拍桌反嗆

2025年大陸台商春節聯誼　2月3日於美福飯店舉行

快訊／陳菊健康檢查發現腫瘤！出院前1日腦血管阻塞　住院治療中

蔡壁如堅辭市政顧問　盧秀燕：她對民眾黨有不可救藥的感情

《全面引爆》成日本年度最賣座　聯動《法醫女王》、《MIU404》引話題

張志豪擔任球芽頒獎嘉賓　勉勵小選手品格第一、學自律

超商跨年咖啡買1送1！全家連續10天多組優惠　萊爾富限3天下殺5折

YTR小吳新片自嘲「從小就喝奶精」！　昔陷手搖飲風波遭炎上

建中生吃麥當勞被網暴！學長嗆「醫學系封殺」他們刪文鎖帳號

「長者免繳保費」違背健保精神　石崇良憂心：恐成另一種負擔

59歲郭富城揭不老秘訣：每天運動1小時、把自律當作習慣　

YOASOBI香港演唱會爆插曲！　男粉「全程站著應援」遭保安強制抬離

陳菊流感又腦血管阻塞！醫曝2症狀關聯：急症發生是平時的6倍

奴才玩捉迷藏狂換位置　貴賓被嚇一跳氣噗噗：你耍賴！

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

政治熱門新聞

即／陳菊腦血管阻塞！住院治療中

感謝上蒼給機會反省　柯文哲哭了：相信自己不是圖利貪污違法的人

為柯文哲案火爆互槓！　黃國昌酸賴清德令北檢、王義川拍桌反嗆

即／柯文哲接押庭最新情況曝　審判長提醒黃國昌別靠近

即／黃國昌看柯含淚：關4月反應變慢

柯文哲交保後首發文！陪家人、盡孝道　「一言難盡待真相還原」

急籌3000萬保釋柯文哲！黃國昌揭來源　重申「絕不會用民眾黨的錢」

藍白推65歲以上免健保費醫界炸鍋　時力批亂灑錢：大幅增加青年負擔

民眾黨急籌3000萬元讓柯文哲獲自由　黃國昌：主席家中沒足夠的錢

即／柯文哲接押庭0:18結束　黃國昌說明

張啓楷高喊：主席今天有機會出來

柯文哲今上午有望返家！　陳佩琪擬下樓接、家人準備火爐去霉運

李艷秋評柯案：被定罪的還有司法不公

關押114天後返家　柯文哲哽咽：內心沒有充滿仇恨

更多熱門

相關新聞

徐巧芯比中指挨告　朱立倫讚：戰力沒話說

徐巧芯比中指挨告　朱立倫讚：戰力沒話說

立法院上周在國民黨立委們主導下通過《憲法訴訟法》、《財劃法》和《選罷法》三大法案。為慰勞藍委，國民黨立委朱立倫今（26日）選在台北福華飯店宴請所有黨籍立委。朱立倫致詞時更特別點名徐巧芯，狂讚「戰力真的沒話說！」很多委員沒有一一點名，也謝謝總召傅崐萁的帶領，書記長林思銘運籌帷幄也辛苦了。

快訊／向李坤城比中指挨告　徐巧芯：懶得理你

快訊／向李坤城比中指挨告　徐巧芯：懶得理你

李坤城證實「提告徐巧芯」

李坤城證實「提告徐巧芯」

劉靜怡遭民進黨封殺　徐巧芯幫抱屈

劉靜怡遭民進黨封殺　徐巧芯幫抱屈

嗆比中指算客氣　徐巧芯秀水潑綠委照

嗆比中指算客氣　徐巧芯秀水潑綠委照

關鍵字：

徐巧芯海軍服

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

快訊／柯文哲3000萬交保了！時隔114天首度現身

五月天宣布「跨年免費唱」　搶票資訊曝光

即／柯文哲押114天　3000萬交保

國中女6天沒上學班導找人　意外揭淫父惡行

奧運冠軍樊振東宣佈退出世界排名 「不參賽就罰款」成最後一根稻草

即／林秉文出境落跑　新北地院認「顯已逃匿」發布通緝

快訊／17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲道歉了

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

柯文哲3000萬交保　檢：各位可不相信檢察官，但證據就在眼前

陳菊突腦血管阻塞！醫揭「發作前8信號」常常被忽略

柯律師砲火猛！靈魂3問檢方「柯怎知會搜索？」

柯文哲獲保3000萬　「橘子」成檢方最大敗筆

快訊／黃國昌妻替柯文哲辦保！　雙手合十現身再對鏡頭比YA

更多

最夯影音

更多

張柏芝聽〈APT.〉　以為在叫「啊柏芝」

家寧分手Andy「一個月沒出門」　開放徵友笑：可以幫我介紹嗎

孕婦臨產打減痛爆痠　護士全程在旁暖心安撫

館長看完起訴書喊「沒挺錯人」　稱柯文哲清廉嗆北檢：錢在哪？

利菁自爆2年沒愛愛　老公示愛「寧願吃西瓜」XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面