徐巧芯曝綠委疑公器私用！海軍服改民進黨版「外界買不到」破例開賣

▲徐巧芯曝綠委疑公器私用，「海軍軍服改民進黨版」還號稱破例開放一次。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委徐巧芯27日爆料，國防外交委員會的召委王定宇疑公器私用，將外界無法購買的海軍軍服「改成民進黨版本」，並「破例開放一次」限量購買，讓她諷刺「怎麼不幫我們改一件Team ROC KMT？」

徐巧芯27日在臉書貼出一張由立委王定宇國會辦公室發出、且印有辦公室收發章的便箋照片，內文寫著「小英海軍風外套，原屬海軍軍服，外界無法購買，定宇特別找到原廠供應商，稍微去除軍方特徵後，（將ROC Navy改成Team Taiwan DPP），破例開放一次限量購買」。

▲徐巧芯貼出便箋。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

便箋還寫著，「為了讓尺寸更符合各位曼妙身材，現在在黨團會議後方套量、統計，請靜靜的至後方套量，黨團會議結束後，會在王定宇辦公室套量到今天（12/27，週五）下午5點為止。若有助理、後援會自費訂購，也請套量一下，以免失誤。風衣是Gore-Tex正廠品牌，（原價1萬6千元），沒有現貨、量身訂做」。

徐巧芯直言，把外界無法購買的海軍軍服改成民進黨版本，「破例一次」限量購買，還要民進黨團靜靜至後方套量，是多怕別人發現，「怎麼不幫我們改一件Team ROC KMT」、「國防外交委員會的召委可以這樣公器私用喔？」

不過貼文發出不久後，徐巧芯補充說，「王召委剛剛跟我解釋了，他說這樣寫只是為了誘導更多民進黨的人購買」、「所以是他去騙民進黨的人，還是被發現了硬拗，只能二選一喔！」