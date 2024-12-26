徐巧芯比中指挨告　朱立倫宴請藍委力挺「戰力沒話說！」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院上周在國民黨立委們主導下通過《憲法訴訟法》、《財劃法》和《選罷法》三大法案。為慰勞藍委，國民黨立委朱立倫今（26日）選在台北福華飯店宴請所有黨籍立委。朱立倫致詞時更特別點名徐巧芯，狂讚「戰力真的沒話說！」很多委員沒有一一點名，也謝謝總召傅崐萁的帶領，書記長林思銘運籌帷幄也辛苦了。

朱立倫說，這兩個會期來大家非常辛苦，在立法院長韓國瑜帶領之下，總召傅崐萁、書記長林思名跟立委團結之下，大家都非常有戰力，非常感謝立委們通過很多福國利民的法案，民眾期待的重要法案政策都要靠我們立委落實。

朱立倫續指，大家最關心的三大法案，包括選罷法，不可以再用偽造或抄襲方式亂搞罷免，而必須附上身分證影本，跟所有選舉連署一樣方式，變的更嚴謹了。憲訴法對重要的法案違憲與否，例如死刑到底合不合憲，如果只有8席簡單多數決定違憲與否，跟世界先進國家比起來，台灣真的不夠嚴謹，國民黨把它改成9席，都是非常符合時代需求跟民主要求。

朱立倫強調，25年來未修的財劃法更是所有縣市長最期待的，考量中央跟地方財政相關的負擔能力，以及公平合理分配，終於讓財劃法修法過，每一個縣市過去都是嗷嗷待哺、非常辛苦，現在總算可以稍微喘口氣，把這些老舊校舍改建、破舊道路修補、基礎建設做好，老年人托老中心、小孩的托育中心、社會住宅都可以趕快完成。套一句桃園市長張善政所說的，連桃園捷運本來要14年完成，現在可以提早一半時間，這樣才能夠發展整個地方建設跟經濟。

朱立倫說，謝謝每一位立委的辛苦，對原住民補償、公糧收購價錢、健保點值，甚至接下來大家關心的巴氏量表，甚至地方都希望健保補助等等，每個議題都需要立委一起努力。

朱立倫表示，過程中看到民進黨為了一黨之私，執政黨為了集錢又集權讓立法院運作非常辛苦，不管是霸佔主席台，還是肢體暴力方式，過程中也讓韓國瑜受很多委屈，無論鏡頭看得見看不見的，大家都全力打拼全力以赴。至於因對綠委李坤城比中指挨告，粗鄙行為引發輿論批評的徐巧芯，朱立倫特別點名大讚「戰力真的沒話說」，陳菁徽也很不錯，「很多委員我不一一點名了，謝謝大家的辛苦努力。」希望大家團結、團結、再團結，莫忘初衷，為人民團結，為中華民國打拼。