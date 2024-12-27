富商淪「19億詐騙案」被害人！轉身變毒梟　走私300萬大麻泡麵

▲檢警調破獲偽裝成泡麵的大麻走私案，發現嫌犯中有曾遭吸金詐騙的富商。（資料照／記者郭世賢翻攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱新加坡知名家族出身的男子邱奕珩，因為誤信外匯投資遭詐騙，成為阿格斯吸金19億元案的被害人，沒想到邱被騙了錢之後，在今年7月跟黑幫分子策畫，從泰國走私偽裝成泡麵的大麻，同夥律師張秉鈞還涉嫌把偵查秘密外洩，提醒上游刪除對話紀錄，犯行都被檢警全程掌握，台北地檢署依運輸二級毒品罪起訴邱、張等6人。

財政部關務署台北關7月8日查驗1一批來自泰國的泡麵，發現裡面夾藏17包大麻，總處超過1公斤，報請檢察官陳雅詩指揮，會同保三、台北市調處，佯裝成宅配人員，把毒泡麵送到指定地址，逮獲曾姓收件人後，逐步向上溯源到第4層，發現邱奕珩負責尋找台灣收貨人，製造運毒斷點。

▲律師張秉鈞涉嫌在陪同偵訊得知辦案內容後，通知運毒集團嫌犯刪除對話紀錄。（資料照／記者黃宥寧攝）

專案小組在邱奕珩家中找大大批含有大麻成分的電子菸油、大麻餅乾，並查出這批貨是由暱稱Justin的郭建霆，從泰國寄出，並9月15日，將搭機返抵國門的郭建霆拘提到案，循線搜出到1包近百公克的大麻及大麻煙油。

檢警偵辦期間發現，首位落網的曾姓嫌犯委任律師張秉鈞，涉嫌在陪同偵訊後，以通訊軟體LINE、Telegram聯繫郭建霆，通知郭刪除與同夥共犯間的對話紀錄，企圖阻撓辦案，檢察官調查後，依洩密等罪起訴律師張秉鈞，並請求法院從重量刑，至於運毒集團首謀郭建霆、邱奕珩等5人，則分別依運輸、持有二級毒品等罪起訴。