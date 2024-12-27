新加坡女友要「共築未來」純情男險成人頭戶　警戳破粉紅騙局

▲▼王姓男子誤信詐騙集團溫柔圈套，前往銀行辦理外幣帳戶，險些受騙。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名47歲的王姓男子在交友軟體上，認識了一名自稱來自新加坡的女性友人，該女子以共築未來為由，說要匯款10萬元給王男，要求他開通網路銀行及外國金融帳戶，王男不疑有他，前往銀行辦理相關手續，幸好銀行行員機警，察覺異常並通報警方，成功阻止王男成為詐騙人頭帳戶。

漢民派出所所長陳聖武和警員林俊緯日前接獲通報後，立即趕到銀行協助處理，王男堅稱未遭詐騙，並表示對方是透過網路交友認識的新加坡籍女友，平時以通訊軟體聊天。

警方在徵得王男同意查看手機後，發現他與一名暱稱「小莉」的女子對話內容。該女子謊稱因接獲「金管局訊息通知」，原計劃電匯王男10萬元，但因王男未確認接收而無法順利匯款，要求他加入「金管局」的LINE帳號好友並開通網路銀行。

警方隨即向王男說明，這是常見的網路假交友詐騙手法，王男聽完解釋後，認為確實有詐，決定放棄辦理離開。

小港分局長陳楨筌提醒民眾，網路上以俊男美女假冒身份進行交友詐騙的情況屢見不鮮，若遇到要求匯款至指定金融帳戶的情況，極可能是詐騙集團的“假愛情交友”手法。民眾切勿輕信素未謀面的網路陌生人，遇到任何可疑情況可撥打165反詐騙專線諮詢或至所轄派出所尋求協助。