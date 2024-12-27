20歲女車手盜走老翁47萬！日警鎖定「在日詐騙台人」已逮6嫌

▲台灣詐騙猖獗，就連日本也出現台人犯案。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本福島縣福島警察署25日依竊盜罪嫌再次逮捕1名20歲台灣女子，警方懷疑她是詐騙案車手，正在調查詳情。日本近期頻繁傳出有台灣人赴日涉入詐騙，東京都警方已提高警戒。

日本「福島民友新聞社」報導，這名涉案的女子疑似於本月5日使用從郡山市1名80幾歲老翁騙來的提款卡，在福島市的便利商店使用自動櫃員機（ATM）盜領現金數次，金額總計47萬日圓（約新台幣9萬9300元）。

福島警察署表示，女子坦承犯案，並宣稱「是我做的沒錯，但只是奉命行事」，她5日被警方依現行犯逮捕時，持有並非她本人的提款卡等物品。

福島警察署指出，她沒有固定的住處，職業不明，之前曾經因為涉嫌違反「入管難民法」被捕。警方正在調查是否有其他人涉案。

「朝日新聞」報導，除了這起案件，近期頻頻傳出有台灣人因為應「不法打工」的招募前往日本，並涉入詐騙案被捕的案例。

日本東京都警方本月7日，依詐欺未遂罪嫌現行犯逮捕兩名台灣男子，他們分別為20歲與39歲。

東京警視廳野方警察署表示，嫌疑人疑似本月3日到7日與不明人士共謀冒充警察，打電話向東京都中野區1名70幾歲的老翁謊稱「手機被不法利用，要發布逮捕令」、「必須向國稅局繳交黃金條塊」等，欲從老翁那邊騙取黃金。

而這名老翁也確實購買了7公斤、價值約9000萬日圓（約新台幣1900萬元）的黃金條塊，不過覺得事情相當可疑後報警，此事因而東窗事發。

搜查相關人士透露，這起案件其中1名20歲的嫌疑人，今年10月左右點擊社群媒體臉書（Facebook）上面，號稱「輕鬆快速上手的工作」招募廣告後，進入匿名性較高的通訊軟體Telegram「加入好友邀請」的畫面。

他跟對方取得聯繫後被告知「能在外國快速賺錢」，且告訴對方自己的電話號碼與名字，同時接獲準備前往日本的通知。

之後他等待了1個月左右，在未獲得具體說明的情況下本月4日抵達日本，7日與另一名39歲台灣男子會合並涉案後，兩人當天被捕。

除了這起案件之外，有3名台灣人涉嫌謊稱為警察等人，透過電話騙取日本京都市1位老翁的價值約1億1500萬日圓黃金條塊，今年9月被警方依詐欺罪嫌逮捕。

此外，1名台灣男子今年稍早，因為疑似在日本騙取1名老嫗的提款卡並盜領現金200萬日圓，已被愛知縣警方逮捕。警方指出，這名男嫌宣稱「有台灣人詢問他『要不要在日本從事詐騙工作』，所以來到日本」。

「朝日新聞」指出，日本警方呼籲民眾不要去應徵涉及犯罪的不法打工之際，不法份子招募車手的範圍恐怕已經擴及到日本海外，日本東京都警視廳將提高警覺。