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金門男險遭詐100萬！陷女網友愛情騙局　邀投資急衝郵局想匯款

▲▼ 假交友真詐財 金湖警與行員攜手阻詐100萬元 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲假交友真詐財，金湖警與行員攜手阻詐100萬元。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名男子於今年8月間，透過網路社群LINE認識女網友，女網友邀他投資，昨(26)日前往郵局欲匯款100萬元給女網友，行員擔心男子受騙通報員警到場協助，經勸阻恍然大悟打消匯款念頭。

男子於今年8月間透過網路社群LINE認識一名女網友，對方利用噓寒問暖等感情攻勢，逐步讓男子墜入愛情騙局，再以共創美好未來為由邀請被害人投資電子微商，男子信以為真，26日前往山外郵局欲臨櫃匯款100萬元給女網友，行員進行關懷提問時，察覺男子神情有異且語多保留擔心受騙，通報員警到場協助。

警方到場後識破為假交友投資詐騙手法，向男子苦口婆心勸說這類是常見的假愛情詐騙，並舉出網路多起假交友投資詐財等手法案例說服，男子才恍然大悟打消匯款念頭，表示自己差點受騙，非常感謝警方以及行員的攔阻，金湖分局分局長楊志源得知後親赴郵局頒發感謝狀，以表彰行員在民眾險遭詐騙時，通報警方共同攔阻成功。

▲▼ 假交友真詐財 金湖警與行員攜手阻詐100萬元 。（圖／記者林名揚翻攝）

金湖分局呼籲，詐騙集團常以帥哥美女頭貼透過交友軟體或社群平台搭訕被害人，再以甜言蜜語使其陷入愛情陷阱，接著利用被害人的感情與信任慫恿進行投資，對於來路不明的網路交友，一定要小心查證，多一分警惕、少一分損失，對素未謀面網友推薦的各種投資，應審慎思考與評估，有任何疑問可撥打165反詐騙專線或110諮詢，請勿輕信詐騙謊言，以避免上當受騙。

分局長楊志源表示，內政部警政署「打詐儀錶板」網頁已於113年12月1日正式上線，該網頁整合「每日詐騙現況」、「各縣市數據統計及每日案例」、「最新詐騙案例及手法」、「打詐成效」及「各類型宣導短片」等防詐素材，提供最新詐騙案例資訊等相關訊息，金湖分局官網首頁也設置與「打詐儀錶板」進行連結，請民眾多加利用，掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力。

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