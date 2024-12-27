俄國駐北京大使：習近平將於2025年訪俄　籲對西方展開「雙重反制」

▲俄羅斯駐北京大使透露，習近平將於2025年訪俄。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯駐北京大使莫古洛夫（Igor Morgulov）表示，中國國家主席習近平預計將於2025年訪問俄羅斯，顯示中俄雙邊關係持續深化。莫爾古洛夫透露，目前雙方正在積極制定相關計畫，並強調此次訪問是中俄合作的優先事項之一。不過，中國外交部暫時還未就相關消息作出回應。

路透社引述俄羅斯國營媒體RIA指出，中俄2國近年在國際舞台上加強合作。2022年2月，俄羅斯總統普丁出訪中國，並在派軍攻打烏克蘭前，宣布中俄2國建立「無上限」夥伴關係。 2023年，習近平在史無前例出任第三個任期後，於克里姆林宮受到高規格接待，並被俄方稱為「親密的朋友」，雙方強調反對美國政策的共同立場。

莫古洛夫表示，中國未對俄羅斯在烏克蘭持續34個月的戰爭作出譴責，並理解這場衝突的根源，是因為中國與俄羅斯一樣面臨許多相似的挑戰，尤其是來自美國及其盟友在亞太地區的壓力，「在國際舞台上，西方試圖對俄羅斯與中國實施『雙重威懾』，我們有責任進一步採取『雙重反制』作為回應。」

在烏克蘭問題上，中國與巴西共同提出和平計畫，主張凍結戰線，並考慮雙方安全利益，俄羅斯對此表示支持。然而，烏克蘭卻對相關計畫表示拒絕，認為其偏向莫斯科的立場，重申以申請加入北約作為解決衝突的最新方案。據悉，俄軍目前佔據了烏克蘭約20%的領土，而戰爭最近也正以戰爭初期以來最快的速度推進，令局勢更加緊張。