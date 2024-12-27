陸修正2023年GDP　增加3.3690兆元人民幣

▲大陸修正2023年GDP（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局今（27）日發佈關於修訂2023年國內生產總值數據的公告，修訂後，大陸2023年國內生產總值（GDP）為129.4272兆元（人民幣，下同），比初步核算數增加3.3690兆元，增幅為2.7%。據悉，本次修正是依據大陸GDP核算制度和第五次全國經濟普查結果，並同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革而得出的結果。

▲經核算，大陸2023年GDP增加3.3690兆元人民幣。（圖／CFP）

《中新網》報導，根據我國現行GDP核算方法，年度GDP初步核算主要採用相關指標速度推算法核算，也就是說，先根據相關專業指標增速推算各行業增加值的增速，然後根據增加值增速與上年增加值核算當年增加值總量。一般來說，對當年GDP數據的修訂會影響下一年GDP總量，但基本不影響其增速。

根據第五次全國經濟普查數據修訂，GDP比初步核算數增加2.0257兆元，增幅為1.6%；實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，國內生產總值增加1.3433兆元，增幅為1.1%。修訂後的第一產業增加值為8.9169兆元，佔GDP的比重為6.9%；第二產業增加值為4.75936兆元，比重為36.8%；第三產業增加值為7.29167兆元，比重為56.3%。

大陸國家統計局核算司相關負責人表示，對GDP數據進行修訂是國際通行的做法，也是一直以來的工作慣例，「根據我國現行國民經濟核算制度，年度GDP要進行兩次核算，第一次是初步核算，受資料來源等限制，主要採用進度統計調查資料和部門行政記錄進行核算，第二次是對GDP的最終核實，根據年度統計資料、財政決算資料和部門行政記錄等，對初步核算結果進行修訂。在經濟普查年份，要根據經濟普查數據對當年GDP初步核算數進行修訂。」

該負責人強調，考慮到當前城鎮居民自有住房服務核算方法改革條件已經成熟，「在此次修訂過程中，將城鎮居民自有住房服務核算方法由成本法改為租金法，並同步修訂GDP數據。」