哈薩克墜機兇手是俄飛彈？　克宮警告：勿散布「猜測性」說法

▲亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

亞塞拜然航空一架編號J2-8243的客機25日在哈薩克墜毀，造成機上38人喪命。部分專家推測，客機很有可能是遭俄羅斯的飛彈誤擊，美國和亞塞拜然政府也證實這個可能性，但俄羅斯警告，不要在調查結論出爐前，四處散布有關客機墜毀的「猜測性」說法。

綜合外媒報導，部分航空專家推測，這架由亞塞拜然航空公司（Azerbaijan Airlines）營運的客機可能在俄羅斯車臣共和國（Chechnya）上空被防空系統擊中；亞塞拜然媒體甚至援引官方消息稱，墜機是由俄羅斯發射的導彈所致。

▲▼亞塞拜然航空班機在哈薩克墜毀，機身出現疑似彈孔痕跡。（圖／路透）



美國官員也向CNN透露，初步跡象顯示，俄羅斯防空系統可能誤認客機是烏克蘭的無人機，才會因此誤擊。

風險諮詢公司Sibylline首席執行官克倫普（Justin Crump）向BBC表示，飛機被俄羅斯擊落是目前「最符合所有已知事實」的理論，但他也強調，俄羅斯此舉並非蓄意，因為俄羅斯對烏克蘭的長距離無人機活動感到非常擔憂，但其往往無法有效攔截。

《華爾街日報》則引用英國的航空安全風險分析公司Osprey Flight Solutions的說法，稱這架航班「可能被俄羅斯軍事防空系統擊落」。

對此，俄羅斯政府警告，不要在調查結論出爐前，四處散布有關客機墜毀的「猜測性」說法，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「在調查結束前提出任何假設都是不恰當的，我們不會這麼做，也沒有人應該這麼做，我們需要耐心等待調查完成。」