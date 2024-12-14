　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣好行新增八卦山線　臺中彰化雙線齊發...樂遊松柏嶺更方便

▲台灣好行八卦山線12日通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲台灣好行八卦山線12日通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣好行於南投縣新增八卦山線，12日通車正式營運；南投縣長許淑華指出，這條路線特別之處在於分別從台中、彰化高鐵站「雙線齊發」，希望帶來更多遊客，另縣府在松柏嶺受天宮進行「松嶺之星」建設，最快明年啟用，台灣好行八卦山線正好可為串連八卦山及鄰近地區景點，為當地觀光暖身。

「台灣好行八卦山線」通車當天在受天宮廣場舉辦通車典禮，許淑華、立委游顥，縣議員蔡宗智、林儒暘，名間鄉長陳翰立等人都出席參加，許淑華在受天宮站迎接第一批遊客，致贈受天宮的錢母紀念幣和半山夢工廠門票。

▲臺中彰化雙線齊發樂遊松柏嶺台灣好行八卦山線12日通車。（圖／南投縣政府提供）

縣府強調，八卦山遊憩景點橫跨南投、彰化兩縣，位於八卦山南端海拔500公尺「松柏嶺」，以出產松柏長青茶及道教廟宇受天宮最為人熟知，「松嶺遠眺」更是南投八景之冠；台灣好行新路線讓旅客直達南投更方便，路線經中興新村、台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠及猴探井等景點，帶動地區的觀光發展。

許淑華表示，台灣好行八卦山線同時帶動觀光和低碳旅遊，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具；包括中興新村、樹德半山夢工廠、南投縣名間鄉觀光產業發展協會，沿線業者都大表歡迎、大力宣傳旅遊特色及商品。

▲臺中彰化雙線齊發樂遊松柏嶺台灣好行八卦山線12日通車。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，八卦山線台中出發為南投縣市區客運6路，初期採用9人座小巴行駛，每天往返兩班次：上午8點半、下午1點由高鐵台中站發車；上午11點、下午3點半從受天宮發車。路線從高鐵台中站到受天宮，單程票價150元，由高鐵台中站出發後，行駛國道3號下中興交流道，行經中興新村、南投戲院、台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠、猴探井、橫山賞鷹平台，抵達受天宮。

八卦山線彰化出發為公路客運6928A自高鐵彰化站出發，行經田中火車站、松柏嶺，終點站為南投，每天往返三班次，上午8點55分、下午2點10分及5點20分自高鐵彰化站發車；上午7點15分、下午12點50分及3點50分自南投站發車，單程票價100元。

縣府也建置「南投好交遊」網站，整合相關客運資訊，並於12月5日正式推出南投好行2.0智慧觀光路網服務，網站增加日、英、韓等外語服務，提供南投好行卡10路線無限暢遊服務，遊客亦可以QR code虛擬車票即買即用，整合公共運輸資訊查詢及訂位服務， 讓國內外自由行旅客更便利。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～
TOYOTA台中GR嘉年華！　經典車、天皇旗艦都到了
快訊／尹錫悅遭彈劾　國務總理韓悳洙成為「代理總統」
下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行
快訊／越晚越冷「低溫特報擴大4縣市」　今明最凍不到10度
快訊／南韓國會「通過」總統彈劾案！　尹錫悅立刻停職
台男日本被捕！友人招待免費出國「幫個小忙」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3年86件森林火災　林業分署演訓提升滅火技能

焢窯同+星空電影院　嘉義市花海節接駁人龍1公里

要去議員服務處泡茶！屏東男騎自行車跌倒　警急救援

雲林縣府攜手雲科大　完成校園周邊步道與建設升級

2024大寮紅豆花田季開跑　紅豆飄香花海滿田野

台南善化圖書館攜手南消四大　消防小英雄我最夯

岡山團體捐贈西螺福興宮交趾陶　續寫人間善緣

台灣好行新增八卦山線　臺中彰化雙線齊發...樂遊松柏嶺更方便

百虎百福延平喜辦虎爺博杯賽　府城虎城福誠尋找有緣人

王正坤連任長榮大學校友會理事長　全力支持長大與彰基醫院合作

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

3年86件森林火災　林業分署演訓提升滅火技能

焢窯同+星空電影院　嘉義市花海節接駁人龍1公里

要去議員服務處泡茶！屏東男騎自行車跌倒　警急救援

雲林縣府攜手雲科大　完成校園周邊步道與建設升級

2024大寮紅豆花田季開跑　紅豆飄香花海滿田野

台南善化圖書館攜手南消四大　消防小英雄我最夯

岡山團體捐贈西螺福興宮交趾陶　續寫人間善緣

台灣好行新增八卦山線　臺中彰化雙線齊發...樂遊松柏嶺更方便

百虎百福延平喜辦虎爺博杯賽　府城虎城福誠尋找有緣人

王正坤連任長榮大學校友會理事長　全力支持長大與彰基醫院合作

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

改善「筋太硬」問題　葉子霆主動報名瑜珈課

長照司伏地挺身不算霸凌！次長還原過程：同仁自述有健身、非體罰

李坤城兒揭「林靖恩被代書騙500萬」　黃宥嘉吐槽：沒搞清楚狀況

「血水聖靈教」黑歷史遭起底！女信徒瘋砍親人、教友被強制配婚

3年86件森林火災　林業分署演訓提升滅火技能

焢窯同+星空電影院　嘉義市花海節接駁人龍1公里

北約秘書長曝「中國持續霸凌台灣」　外交部：合作面對威權主義擴張

要去議員服務處泡茶！屏東男騎自行車跌倒　警急救援

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

基隆行人違規要抓了　明年起開罰500

雲林虎尾暖心菜田　免費蔬菜採摘傳遞愛與分享

陳柏清與12強情蒐成員黃耀毅齊返母校中興高中

台南北區撿菸蒂競賽仁愛里1勇奪冠軍

南消六大攜手郭綜合醫院辦防災共識營

媒體最新民調最近一年市民快樂度台南市為六都第一

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

新加坡學生體驗讚賞原民之美

嘉義水上聖誕節主燈「水上之光」

2025龍崎光節：空山祭門票開賣！

翻轉古蹟修復工程印象台南工地圍籬成藝術平台

蘭都健走重健康南消二大隊宣導顧平安

愛幼幼兒園43週年校慶聖誕童趣園遊會

更多熱門

相關新聞

台鐵小清水溪橋「12/21雙線通車」　助攻元旦春節疏運

台鐵小清水溪橋「12/21雙線通車」　助攻元旦春節疏運

台鐵北迴線小清水溪橋西正線因颱風遭沖毀，中斷將近5個月，該區間僅能單線雙向行車，歷經台鐵全力趕工，西小清水溪橋將提前7天通車，北迴線12月21日起恢復雙線運行，將可趕上明年元旦、春節疏運。

淡江大橋差點蓋不起來！廠商曝6大不可能任務　完成世界級地標

淡江大橋差點蓋不起來！廠商曝6大不可能任務　完成世界級地標

淡江大橋後年通車「橋塔可放跨年煙火」　陳世凱：世界亮點

淡江大橋後年通車「橋塔可放跨年煙火」　陳世凱：世界亮點

台灣好行北港溪線通車　泡溫泉、逛樂園一路暢通

台灣好行北港溪線通車　泡溫泉、逛樂園一路暢通

交通部承諾台鐵集集線115年7月如期通車

交通部承諾台鐵集集線115年7月如期通車

關鍵字：

台灣好行八卦山線通車松柏嶺

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

水逆要結束了！12星座「最新一周運勢」出爐

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面