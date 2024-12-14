台灣好行新增八卦山線　臺中彰化雙線齊發...樂遊松柏嶺更方便

▲台灣好行八卦山線12日通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣好行於南投縣新增八卦山線，12日通車正式營運；南投縣長許淑華指出，這條路線特別之處在於分別從台中、彰化高鐵站「雙線齊發」，希望帶來更多遊客，另縣府在松柏嶺受天宮進行「松嶺之星」建設，最快明年啟用，台灣好行八卦山線正好可為串連八卦山及鄰近地區景點，為當地觀光暖身。

「台灣好行八卦山線」通車當天在受天宮廣場舉辦通車典禮，許淑華、立委游顥，縣議員蔡宗智、林儒暘，名間鄉長陳翰立等人都出席參加，許淑華在受天宮站迎接第一批遊客，致贈受天宮的錢母紀念幣和半山夢工廠門票。

縣府強調，八卦山遊憩景點橫跨南投、彰化兩縣，位於八卦山南端海拔500公尺「松柏嶺」，以出產松柏長青茶及道教廟宇受天宮最為人熟知，「松嶺遠眺」更是南投八景之冠；台灣好行新路線讓旅客直達南投更方便，路線經中興新村、台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠及猴探井等景點，帶動地區的觀光發展。

許淑華表示，台灣好行八卦山線同時帶動觀光和低碳旅遊，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具；包括中興新村、樹德半山夢工廠、南投縣名間鄉觀光產業發展協會，沿線業者都大表歡迎、大力宣傳旅遊特色及商品。

縣府指出，八卦山線台中出發為南投縣市區客運6路，初期採用9人座小巴行駛，每天往返兩班次：上午8點半、下午1點由高鐵台中站發車；上午11點、下午3點半從受天宮發車。路線從高鐵台中站到受天宮，單程票價150元，由高鐵台中站出發後，行駛國道3號下中興交流道，行經中興新村、南投戲院、台灣麻糬主題館、樹德半山夢工廠、猴探井、橫山賞鷹平台，抵達受天宮。

八卦山線彰化出發為公路客運6928A自高鐵彰化站出發，行經田中火車站、松柏嶺，終點站為南投，每天往返三班次，上午8點55分、下午2點10分及5點20分自高鐵彰化站發車；上午7點15分、下午12點50分及3點50分自南投站發車，單程票價100元。

縣府也建置「南投好交遊」網站，整合相關客運資訊，並於12月5日正式推出南投好行2.0智慧觀光路網服務，網站增加日、英、韓等外語服務，提供南投好行卡10路線無限暢遊服務，遊客亦可以QR code虛擬車票即買即用，整合公共運輸資訊查詢及訂位服務， 讓國內外自由行旅客更便利。