柯文哲3000萬交保！　石明謹點「白營賣小物4人」：證據更明確

▲陳智菡、許甫、黃瀞瑩、吳怡萱。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲遭求刑28年6個月，北檢主張「各位可不相信檢察官，但證據就在眼前」，不過台北法院今（27日）凌晨裁定3000萬元交保。對此，資深球評石明謹發表看法，認為柯案4罪可能都成立，無罪機會也不大，他反而更想看陳智菡、許甫、黃瀞瑩、吳怡萱賣小物被起訴，「那個證據其實更明確！」

起訴書指出，為了增進募款金額，李文宗、李文娟112年12月間，謀議以網紅宣傳手法，提供專屬折扣碼讓民眾享有優惠，並恣意支配所取得的募款所得，將使用專屬折扣碼的募款所得5%分潤給網紅宣傳者，「而委由民眾黨黨工許O、陳O菡、吳O萱以及民眾黨台北市議員黃O瑩、陳O丞以『木可好店』網路商店專屬折扣碼之方式在網路上宣傳募款小物，並以『帶貨型消費』、『訂單業績分潤』之請款項目，向木可公司收取分潤報酬」。

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起訴書續指出，在113年2月5日至7日期間，許甫共收取4萬5000元；陳智菡收取7萬元；吳怡萱收取6000元；黃瀞瑩收取5萬元；陳宥丞抽取6000元，「上開折扣碼分潤是否涉及不法部分，另案偵辦中」。

如今法院裁定柯文哲3000萬元交保，石明謹則說，交保不等於無罪，羈押不等於有罪，他覺得柯文哲案可以審好幾年，也不一定四罪都有罪，都無罪機會也不大，「但我比較想看白營四傻賣小物被起訴，那個證據其實更明確。」

．未經判決確定，應視為無罪