柯文哲獲交保第一句話曝光　「看守所的東西怎麼辦」

圖文／鏡週刊

台北地院審理柯文哲弊案今凌晨3時許認為，全案證人已傳喚，至於在逃的橘子許芷瑜，檢察官並未指明涉案情節，柯文哲等5在押被告雖涉重罪有逃亡可能，但可以具保代替羈押，均裁定交保停押，柯文哲在聽到獲3,000萬交保後，當庭說的第一句話是：「看守所的東西怎麼辦」接著說「我要去看我爸」。

合議庭法官認為，柯雖被檢察官指涉滅證，但證人已傳喚，考量羈押是限制人身自由，合議庭認為可以具保替代羈押，今凌晨3點9分裁定，柯文哲3,000萬交保、沈慶京4,000萬交保、應曉薇1,500萬元交保、李文宗除偵查中的200萬再加保800萬元，彭振聲則500萬交保，均限制出境出海與住居，仍可抗，若今天下午5時前無法籌足交保金則予羈押。

柯文哲昨（26日）在移審庭中否認收沈慶京1,500萬元，至於檢方指沈慶京以210萬元假政治獻金真行賄，柯文哲表示：「關在監獄看報紙才知道」，柯強調，自己不會逃亡，一落跑民眾黨就毀了，他不會幹這種事，他的律師則強調，柯父住院，之前病危，在押的柯文哲獲准去探視後，柯父病情有好轉，柯有必要交保去看爸爸。

法官裁定柯交保時，諭知柯文哲不能與證人接觸，柯停押後，恐不得與被列為證人的妻子陳佩琪同住，也不能接觸與黃珊珊、蔡壁如、黃心緗等證人談話；台北地檢署對於柯文哲獲交保，將提出抗告。

台北地檢署昨偵結起訴柯文哲貪污案，認定他在京華城及侵占政治獻金案，涉違背職務收賄罪及公益侵占等4罪、犯罪金額9,371萬餘元，對他求刑28年6月併科5千萬元，並持續偵辦魚果市場及北士科、台智光、南港轉運站BOT等4大案，其中台智光案，國民黨市議員陳重文今遭台北地院依《貪污治罪條例》圖利罪判刑8年半、褫奪公權6年及偽造文書判6個月。



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